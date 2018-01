Ungureanu, deputatul USR care a declansat dosarul Lucan, cere ca sefi de structuri din SRI sa fie audiati

Ziare.

"Am venit la sediul SRI Cluj pentru o discutie cu seful structurii despre ce a facut in acesti ani pe zona de informare in privinta delapidarii ICUTR Cluj-Napoca, dar si despre alocarea discretionara a organelor, nu as numi, inca, trafic de organe.A fost o lipsa de reactie din partea sistemului judiciar si vreau sa vad daca SRI si-a facut datoria. Daca da, voi merge la DIICOT sa vedem daca procurorii Teodora Molnar, Hrudei, Mornaila si-au facut treaba. Sa verifice SRI Cluj daca in intervalul in care medicul Lucan a fost supravegheat, oameni din aceasta structura nu au fost 'cartite'.Voi cere Comisiei de control a SRI din Parlament sa audieze toti sefii de structuri ai SRI din 1990 pana azi, sa vada cum si-au facut datoria fata de stat, de cetateni, cum ne-a aparat de infectii nosocomiale, de aceste structuri de tip mafiot care au jefuit clujenii", a spus vicepresedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor Emanuel Ungureanu, la intrarea in sediul SRI Cluj.El a catalogat "suspect" faptul ca Mihai Lucan "nu a fost cercetat de DIICOT Cluj, ci de structura centrala".Medicul Mihai Lucan este cercetat de DIICOT intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane lei, el fiind suspectat ca a transferat ilegal la clinica sa privata aparatura ce apartinea Institutului de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca.Deputatul USR Emanuel Ungureanu este cel care a facut un denunt in acest dosar.