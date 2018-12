Urare amuzanta a SRI, in Ajunul Anului Nou: Sa auzim de bine! (Foto)

Ziare.

Pus in context, insa, mesajul postat luni dimineata este unul mai degraba amuzant."Si in 2019 sa auzim de bine!", scrie intr-o poza pe contul de Facebook al SRI - Serviciul Roman de Informatii Mesajul este insotit de sigla SRI, dar si de un telefon rosu cu fir, care atarna.In mai putin de 50 de minute, postarea a strans 1.000 de reactii si 60 de comentarii si a fost distribuita de peste 200 de ori."La multi ani!!! Sa aveti grija de noi si in 2019 si sa ne ascultati cu placere. Si inca ceva sa nu le spuneti nevestelor cu cine mai vb la telefon", scrie un utilizator Facebook."Spre disperarea lu Dragnea si a tuturor infractorilor din Romania. Va multumim ca existati si succes in tot ceea ce faceti", noteaza un altul."La multi ani si ascultatorilor nostri", este un alt comentariu.