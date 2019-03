USR a cerut statistici oficiale privind interceptarile facute de SRI: Surpriza, nu DNA a fost principalul beneficiar

pagina de Internet a deputatului Lucian Stanciu Viziteu

Proiect de lege pentru ca Ministerul Public sa publice anual toate datele

Intr-o conferinta de presa tinuta marti la Palatul Parlamentului, acesta a anuntat ca a cerut date oficiale de la toate parchetele din Romania, cu scopul realizarii unui studiu privind respectarea drepturilor si libertatilor civile.Lucian Stanciu Viziteu a reamintit ca deputatul PSD Claudiu Manda, presedintele Comisiei de Control SRI, a fost unul dintre cei care au sustinut public ca 6 milioane de romani au fost interceptati, numarul aparand intr-un document oficial al Comisiei SRI.Insa, din datele primite de la parchete, rezulta ca "propaganda PSD a denigrat pe nedrept Ministerul Public, judecatorii si procurorii", spune Lucian Stanciu Viziteu, remarcand totodata ca, "daca datele ar fi fost corecte, cei din PSD ar fi trebuit sa incerce sa faca ceva pentru a regla lucrurile", fiindca ori Romania era "o dictatura in care o treime din populatie era interceptata", fie era "tara cu cea mai mare infractionalitate".Prin urmare, USR a cerut date oficiale in ultimele trei luni, intrand intr-un "dialog institutional cu toate parchetele din Romania".Pana acum s-au primit raspunsuri de la aproape 100 dintre cele 249 de parchete, inclusiv DNA si DIICOT, a precizat deputatul USR.Conform datelor respective si facand anumite medii, in perioada 2005-2015, numarul persoanelor vizate de mandate de supraveghere tehnica solutionate de procurori si aprobate de judecatori a fost de 266.455 de persoane, adica un numar "de 22 de ori mai mic decat cifra mincinoasa propagata de PSD".Mai mult, din aceste date preliminare reiese o "surpriza" pentru cei care "au acuzat DNA ca ar abuza de aceasta parghie legala", spune acesta."Nu DNA e principalul beneficiar, ci parchetele. Astfel, 188 de parchete au avut mandate care au afectat direct 102.000 persoane. Urmeaza DIICOT - care se ocupa de crima organizata, mafie, terorism - care a solicitat si au fost aprobate tot in jur de 102.000 (circa 40%) ", a spus deputatul USR, subliniind in repetate randuri ca este vorba despre "", nu de mandate aprobate.In ceea ce priveste, "deci o medie de 3.500 pe an", a spus Lucian Stanciu Viziteu, subliniind inca o data ca toate aceste mandate "au fost aprobate de un judecator".Tot conform datelor primite, totalul clauzelor penale care au fost de solutionat in cei 10 ani a fost de aproximativ 15 milioane."Raportat, ar iesi ca", a precizat Lucian Stanciu Viziteu.Acesta a mai anuntat in conferinta de presa ca saptamana viitoare va depune un, astfel incat "orice cetatean sa stie cum se folosesc aceste metode de investigare si niciun partid sa nu mai poata pacali cetatenii".Intrebat de jurnalisti, Lucian Stanciu Viziteu a explicat ca la fel se intampla si in alte state."Si in Romania, ca si in SUA,: costuri, cati oameni ajung sa fie pusi sub inculpare etc. Este o statistica simpla, pe care o vor dispune ei in intern. In alte tari exista de zeci de ani", a precizat acesta.De asemenea, intrebat daca se asteapta ca PSD sa voteze un asemenea proiect de lege, Lucian Stanciu Viziteu a raspuns: "Daca vor cu adevarat sa stie cum functioneaza institutiile statului, nu doar sa minta despre ele, ar trebui sa il sustina".Deputatul USR i-a acuzat inca o data pe Claudiu Manda si pe colegii sai din PSD-ALDE-UDMR membri in Comisia de Control SRI ca "au blocat un control real" al serviciului secret.(...)In acel raport, ei spun ca estimeaza asa, din stomac, din intuitia lor pesedista, fara sa se bazeze pe niciun document, cu toate ca puteam sa le cerem foarte usor. Abordarea mea si a colegilor mei din USR e una profesionista, am solicitat datele si le vom face pe toate publice.De ce au facut acest lucru? Pentru a continua sa denigreze sistemul de justitie si sa colporteze alegatiile unor persoane certate cu legea, cum este dl Liviu Dragnea, de doua ori condamnat penal.Dar cel mai grav este ca ajungem ca partidele politice sa foloseaca institutii fundamentale, o comisie a Parlamentului, pentru a propaga astfel de minciuni", a acuzat deputatul USR Lucian Stanciu Viziteu.