USR prezinta raportul "paralel" al Comisiei SRI

"In tot acest an, domnul Manda a preferat sa dea impresia ca aceasta comisie controleaza activitatea SRI. In realitate, activitatea de control a fost mai degraba mimata, iar scopul presedintelui a fost doar acela de a construi subiecte pentru media apropiata de administratia PSD-ALDE", sustine deputatul intr-un comunicat de presa remis joiPotrivit sursei citate, raportul isi propune sa raspunda la cateva intrebari ridicate de activitatea comisiei de control a SRI si care au ramas fara raspuns din partea comisiei."Am scris aceste randuri cu gandul la juramantul pe care l-am depus in Parlament in ziua in care mi-am preluat mandatul dar si cu gandul la poporul roman care este in mod constant tinta unor operatiuni de propaganda si de razboi informational din partea unor grupari interne care au scopul de a destabiliza si de a afecta increderea in institutiile statului roman", precizeaza Viziteu.Deputatul USR noteaza ca:- Cei care ataca activitatea SRI nu o fac pentru ca serviciul trebuie sa devina mai democratic, ci pentru ca institutia a participat in ultimii ani la lupta impotriva coruptiei din Romania;- Comisia a fost politizata excesiv de catre majoritatea PSD-ALDE-UDMR;- Comisia functioneaza in baza propriului regulament si a Hotararii nr 30 din 1993 si depinde doar de vointa politica a Parlamentului sa exercite un control credibil si riguros asupra SRI;- In anumite situatii, in loc sa faca lumina, Comisia a preferat sa actioneze subversiv si sa transforme chestiuni ce tin de securitatea nationala sau de modul de functionare a statului in teme politice;In acest sens, Viziteu inainteaza urmatorul exemplu: "Comisia de control a stabilit in februarie 2017 sub conducerea lui Adrian Tutuianu ca 'Protocoalele [....] sunt o forma legala, fireasca si normala in cooperare interinstitutionala care stabileste responsabilitatea fiecarei institutii'. Dupa demiterea lui Tutuianu, noul presedinte al comisiei, domnul Manda, a transformat subiectul protocoalelor in unul politic, cu toate ca acestea exista incepand cu 1992. In realitate, singura problema a domnului Manda a fost ca aceste protocoale au fost utilizate in lupta anti-coruptie".Alte probleme pe care le mai semnaleaza deputatul:- "Audierile realizate in acest an si care au tinut prima pagina in mass-media nationala au fost facute doar de dragul spectacolului jurnalistic;- Au fostaudiate persoane despre care se stia de la inceput ca nu detin informatii relevante, asa cum a fost cazul domnului Soviani";In opinia lui Viziteu, "niciodata nu s-a urmarit in mod real aflarea adevarului"."Principala problema ramane insa aceea ca majoritatea PSD-ALDE-UDMR a refuzat, pana acum, realizarea unui control efectiv in cadrul unitatilor SRI relevante in a verifica modul practic de punere in aplicare ale acestor protocoale (unitatea de interceptare sau unitatea pentru apararea constitutiei) . In urma acestui refuz am concluzionat ca domnul Manda nu urmareste de fapt ca aceasta comisie sa functioneze conform legii", noteaza deputatul.O alta problema semnalata de Viziteu este "modul abuziv in care majoritatea parlamentara a interpretat regulamentul de functionare, astfel incat reprezentantii minoritatilor nationale precum si partidele care nu au reprezentanti in comisie, asa cum este PMP, nu pot solicita un control democratic asupra SRI prin intermediul solicitarilor scrise"."In mai multe cazuri, atunci cand am dorit sa interpelez SRI asupra unor chestiuni, domnul Manda si majoritatea PSD-ALDE-UDMR au actionat ca un scut pentru Serviciul Roman de Informatii. Am cerut in comisie ca SRI sa clarifice aspecte din raportul pe 2016, insa solicitarile au fost blocate", explica deputatul USR.El mai arata ca a solicitat de 2 ori audierea liderului PSD Liviu Dragnea, insa majoritatea PSD-ALDE-UDMR s-a opus; a solicitat un control real la unitatile SRI care se ocupa cu interceptarile, insa a fost refuzat; a solicitat transmiterea unor intrebari legate de cazul HexiPharma, insa majoritatea PSD-ALDE-UDMR a refuzat transmiterea solicitarii catre SRI.Iata si concluziile pe care le-a subliniat membrul comisiei:"Sub conducerea senatorului Claudiu Manda, prin votul majoritatii PSD/ALDE/UDMR, comisia a incalcat articolul 6 alin 8 din Hotararea Parlamentului [1] nr 30/1993.Astfel, membrii majoritatii PSD/ALDE/UDMR au folosit in mod abuziv parghiile de control parlamentar in urmatorul mod:- Prin discursurile presedintelui comisiei au fost colportate in spatiul public mesajele persoanele audiate, care acuza nefondat si fara probe SRI de ilegalitati si abuzuri. Aceste actiuni au creat o atmosfera de neincredere in jurul actiunilor SRI;- Au blocat accesul la o informare corecta si completa pentru reprezentantii celorlalte grupuri parlamentare;- Au blocat invitatii la audieri pentru persoane pe care au dorit sa le protejeze (ex: refuzul audierii lui Liviu Dragnea, desi am cerut in mod constant acest lucru in comisie);- Biroul comisiei, format din 3 membri, a pus in aplicare decizii fara acordul plenului comisiei, incalcand astfel Hotararea Parlamentului. S-a ajuns in situatia ca membrii comisiei sa fie anuntati ca vor merge in control al SRI, fara a li se spune insa ce se urmareste;- A blocat initierea de controale la sediile SRI la cererea altor reprezentanti ai comisiei, din afara majoritatii de guvernare, desi acele cereri erau punctuale si urmareau problematici clare".