150.000 de oameni sufera zilnic fara tramvaiul 41. E doar inceputul si vor mai fi si alte modernizari? STB n-are timp sa dea detalii

In schimb, a transmis la solicitareaca momentan nu are timp nici macar sa dea informatii despre acest subiect.Lung de circa 9,5 kilometri pe sens, Traseul 41 - care face legatura intre zona Casei Presei Libere (din nordul Capitalei) si Ghencea (din sudul orasului) - este unul dintre cele mai aglomerate. Asa se face ca numarul calatorilor care circula cu tramvaiul pe aceasta ruta poate ajunge, zilnic, si la 150.000.Cu toate acestea, autoritatile au decis sa suspende circulatia tramvaielor pe linia 41, in lunile iulie si august, pentru a permite urgentarea lucrarilor pe mai multe santiere de pe traseu. Este vorba despre: lucrarile de finalizare a podului Ciurel, cele de reabilitare a Podului Grant si unele de suprafata din zona statiei de metrou Parc Drumul Taberei.Asa cum era de asteptat, intreruperea circulatiei tramvaielor 41 le-a dat viata peste cap bucurestenilor care circulau zilnic pe aceasta ruta. STB a introdus cateva zeci de autobuze in plus pe traseele 641 (Case Presei - Ghencea) si 642 (Crangasi - Ghencea) pentru a-i ajuta pe oameni sa se deplaseze.Cu toate acestea, suplimentarea numarului de autobuze nu le-a rezolvat oamenilor problemele decat in mica masura.In continuare bucurestenii reclama faptul ca - circuland cu autobuze, in loc de tramvaie - petrec de doua ori mai mult timp pe drum. In plus, oamenii spun ca sunt nevoiti sa astepte la nesfarsit, in statii, autobuze care, la sosire, sunt deja foarte aglomerate. Una peste alta, e clar ca lipsa tramvaiului 41 ingreuneaza viata a mii de oameni din Capitala.In aceste conditii, Asociatia Metrou Usor sustine ca STB ar trebui sa profite de situatia deja creata si sa modernizeze, pana in septembrie, intregul traseu al liniei 41, pentru a se asigura ca nu va mai fi nevoita sa suspende din nou, prea curand, circulatia tramvaielor.Inca de la inceputul lunii Asociatia a trimis un comunicat prin care anunta ca STB ar trebui, printre altele, sa schimbe sina pe mai multe portiuni ale traseului 41, sa modernizeze statiile si sa imbunatateasca semnalizarea rutiera.Mai multe detalii despre lucrarile care s-ar impune pe aceasta ruta a oferit pentruCristian Marin, reprezentantul Asociatiei Metrou Usor.Acesta ne-a explicat ca, inainte de toate, s-ar impune reabilitarea caii de rulare pe mai multe portiuni., a explicat Cristian Marin.In plus, sustine reprezentantul Asociatiei Metrou Usor, STB ar fi trebuit sa modernizeze statiile de pe linia 41, ca sa poata folosi apoi eficient, pe aceasta ruta, tramvaiele noi pe care vrea sa le cumpere administratia Capitalei (si care sunt mai lungi decat cele aflate deja in uz)., ne-a mai explicat reprezentatul Asociatiei Metrou Usor.Sursa citata a mai spus ca pe linia 41 ar mai trebui facuta si o sincronizare care sa permita ca tramvaiele sa aiba prioritate, in intersectiile de pe traseu. In plus, s-ar impune reinstalarea sistemului digital (demontat prin 2010, din lipsa de mententanta) care sa le arate calatorilor din statii in cat timp urmeaza sa soseasca tramvaiul.Daca toate aceste lucrari s-ar realiza pana la toamna, poate ca nu s-ar mai impune prea curand suspedarea circulatiei tramvaiului 41, pe care in jur de 150.000 de bucuresteni il folosesc zilnic.Intrebarea este: se vor face lucrarile? Pe 18 iulie,a solicitat in scris informatii de la STB cu privire la numai cateva dintre problemele semnalate de Asociatia Metrou Usor.Anume: am intrebat daca STB a ajuns, in urma unei analize tehnice, la concluzia ca e, intr-adevar, nevoie de reabilitarea caii de rulare pe traseul 41. Iar daca s-a stabilit ca e nevoie de aceasta reabilitare, are societatea bani pentru a face lucrarile, in 2019? Totodata, am intrebat si daca STB ia in calcul introducerea de tramvaie noi pe traseul 41.In ciuda faptului ca i-am adresat, de fapt, doar cateva intrebari simple, STB ne-a informat ca,Cu alte cuvinte, STB are de gand sa raspunda solicitarii abia in a doua parte a lunii august, adica aproape de finalul perioadei in care circulatia tramvaielor e suspendata, permitand modernizarea liniilor si statiilor.Va moderniza STB traseul 41, pana la toamna? Sau il va lasa asa cum este si va suspenda, ulterior, din nou, circulatia tramvaielor, pentru interventii? Pe masura ce societatea va raspunde intrebarilor, va vom tine la curent.