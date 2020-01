Autobuzele 104 revin pe Bulevardul Decebal, dupa o pauza de peste jumatate de an

Ziare.

Circulatia pe Bulevardul Decebal a fost intrerupta in luna iunie 2019.Motivul: Primaria Sectorului 3 construieste in zona o parcare subterana cu peste 700 de locuri. Iar in cadrul acestui proiect realizat de societatea Algorithm Residential S3 SRL (detinuta de primaria de sector) s-a impus inclusiv excavarea partii dintre Piata Muncii si strada Delea Noua a Bulevardului Decebal.In iunie, primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a promis ca va deschide circulatia pe Bulevardul Decebal la jumatatea lunii septembrie. Acest lucru nu s-a intamplat, insa.Asa ca pe toata durata toamnei trecute autobuzele de pe linia 104 au continuat sa circule - la fel cum facusera toata vara - pe trasee deviate pe strazi inguste, cu o banda pe sens, cum e Delea Noua.In cele din urma, cu o intarziere 3 luni, s-a reluat circulatia autoturismelor pe Bulevardul Decebal pe 15 decembrie. Cu toate acestea, autobuzele 104 au continuat sa circule pe stradutele inguste din zona, nu pe bulevard, spre disperarea calatorilor satui sa ramana blocati in trafic.L-am intrebat la acel moment pe primarul Robert Negoita de ce autobuzele 104 nu circula pe Bulevardul Decebal. Nu cumva strada fusese reconstruita in conditii improprii si nu putea sustine traficul greu?Negoita a declarat pentruca Bulevardul Decebal a fost reconstruit in asa fel incat sa permita chiar trecerea unei intregi coloane de tancuri. Asa ca strada n-ar avea nicio problema sa sustina autobuze!Tot in decembrie am cerut Societatii de Transport Bucuresti (STB) SA sa ne spuna de ce autobuzele de pe linia 104 nu mai circula pe Bulevardul Decebal si cand isi vor relua acestea traseul initial.Ne-a raspuns, dupa o luna si ceva, TPBI (din care STB SA face parte). Astfel, potrivit Asociatiei:"Linia 104 va reveni la traseul de baza incepand cu data de 30.01.2020 (joi - n.red.), ca urmare a asigurarii conditiilor de circulatie pentru autobuze pe Bulevardul Decebal (tronsonul cuprins intre Strada Delea Noua si Piata Hurmuzachi) precum si a avizului Comisiei Tehnice de Circulatie a Municipiului Bucuresti.In urma revenirii liniei 104 la traseul de baza, TPBI a asteptat obtinerea tuturor avizelor de la forurile competente, pentru a va putea oferi un raspuns (...)".TPBI transmite, totodata, ca urmeaza sa anunte public faptul ca autobuzele de pe linia 104 vor reincepe sa circule pe Bulevardul Decebal.