Circulatia tramvaielor pe Sos. Giurgiului va fi suspendata ca sa se puna gazon

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat, calatorii vor putea folosi un numar suplimentar de autobuze, puse la dispozitie de Societatea de Transport Bucuresti, care vor circula pe acelasi tronson cuprins intre Strada Luica si Piata Eroii Revolutiei (Sura Mare).Soseaua Giurgiului urmeaza sa fie modernizata, fiind prima artera de circulatie din Sectorul 4 care va avea un covor de iarba pe ecartamentul liniilor de tramvai, mentioneaza autoritatea locala."Primaria Sectorului 4 a luat aceasta masura pentru a reduce cat mai mult cantitatea de praf produsa de traficul foarte aglomerat din zona, dar si pentru a creste suprafata spatiului verde din sector", precizeaza sursa citata.Conform Primariei Sectorului 4, mai intai vor fi inlaturate dalele vechi dintre sine, iar, ulterior, suprafata respectiva va fi nivelata si pregatita pentru montarea rulourilor de gazon, dar si a unui sistem automat de irigatii, care sa impiedice uscarea ierbii."Lucrarile de inierbare fac parte dintr-un proiect extrem de amplu de 'Reconfigurare, reabilitare si modernizare a sistemului rutier si de amenajare a spatiilor urbane verzi de pe Soseaua Giurgiului', menit sa asigure conditii pentru un trafic decent, civilizat si in deplina siguranta pe una dintre cele mai aglomerate artere din Bucuresti.Lucrarile de modernizare vizeaza atat partea carosabila, cat si cea pietonala, aflate, de altfel, intr-o avansata stare de degradare, pe o lungime de 8 kilometri, pe ambele sensuri de circulatie. In cadrul acestora, anumite tronsoane de pe Soseaua Giurgiului vor fi largite, iar trotuarele vor fi astfel reconfigurate pentru a avea o latime mai mare. Mai mult, vor fi amenajate noi locuri de parcare in spic, ajungandu-se la un total de aproximativ 2.000 de parcaje publice", mai anunta Primaria.Totodata, pe Soseaua Giurgiului vor fi create piste pentru biciclete, pe ambele sensuri de circulatie, iar "spatiile verzi vor fi extinse la maximum si vor fi transformate in gradini publice, cu mobilier urban nou si zone de relaxare".Pe Soseaua Giurgiului continua campania de plantare a arborilor, tei si prunus, inceputa in aceasta primavara, pentru reducerea poluarii generate de traficul rutier, mai precizeaza sursa citata.