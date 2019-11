Filmul accidentului de luni, care a blocat circulatia tramvaielor 41 mai mult de o ora (Video)

Ziare.

Amintim ca ieri dimineata circulatia tramvaielor pe linia 41 a fost blocata , timp de 70 de minute, in intervalul orar 5:55 - 7:05, dupa ce un tramvai care intra in statie la Piata Presei Libere a lovit un autobuz R 441."Filmul accidentului de ieri in care un tramvai al liniei 41 intra intr-un autobuz al STB. Sase persoane, aflate in autobuz, au fost ranite. Niciunul dintre raniti nu este in stare grava si nu a avut nevoie de transport la spital.Filmat din cabina vatmanului", a scris Ciucu pe reteaua sociala.Iata si imaginile:Precizam ca informatiile initiale indicau ca unei persoane i s-a facut rau in tramvai si, de aceea, s-a blocat traficul.Linia 41 de tramvai, cu o lungime de 8,5 kilometri (17 kilometri dus-intors), deserveste zilnic in jur de 150.000 calatori din 5 cartiere.Iata de ce se tamponeaza tramvaiele in Bucuresti - Marturiile unui vatman satul de riscuri si probleme