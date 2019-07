Firea a trecut depoul Victoria in capitalul social al STB. Director: Nu se pune problema de vanzare!

Ziare.

Astfel, proiectul prevede ca activitatea depoului Victoria urmeaza sa fie relocata pe amplasamentul actualului Depou Titan si trecerea din domeniul public al Capitalei in domeniul privat al Municipiului Bucuresti a imobilului.Astfel, capitalul social al Societatii de Transport Bucuresti (STB) a fost majorat cu imobilul ce formeaza actualul depou Victoria, de pe strada Mexic nr. 19, compus din teren in suprafata de 34.748 mp, acesta fiind cumparat pe bani grei inca din anul 1920 de Societatea de Tramvaie Bucuresti, precursorul STB."Consiliul General al Municipiul Bucuresti, cu sprijinul doamnei primar general, a decis sa mareasca capitalul social al STB cu imobilul ce formeaza actualul depou Victoria de pe strada Mexic nr. 19. Este o zi istorica pentru noi in acest an in care celebram 110 ani de la infiintare.Interesant este ca in 1920 Societatea de Tramvaie Bucuresti, precursorul STB, a cumparat acel imobil, care se chema Depoul Bonaparte, iar vanzator nu e nimeni altul decat Primaria Capitalei", a declarat, miercuri, directorul general al STB, Andrei Creci. pentru Agerpres.El a subliniat ca "astazi se repara o nedreptate", in conditiile in care imobilul a fost nationalizat de catre statul comunist in mod abuziv, STB detinand act de proprietate in original."In 1920, STB cumpara acel imobil care a fost nationalizat de catre statul comunist in mod abuziv si astazi se repara o nedreptate. Este important ca acesta a fost mereu al nostru si avem act de proprietate, avem originalul. Atunci am cumparat pe bani grei depoul acesta Bonaparte si inca cinci locatii, care nu mai sunt la noi cu exceptia celui din Serban Voda, unde a fost depou pe vremuri si acum mai avem niste terenuri.Avem acte de vanzare-cumparare si pentru URAC, care e la noi tot in concesiune, dar ar trebui sa fie in proprietate", a spus acesta.Creci a subliniat ca nu se pune problema de vanzare a acestui teren "sub nicio forma", iar depoul din Victoriei va fi relocat pe parcurs pe terenurile din zona depoului Titan."Noi suntem fericiti, cu acest imobil putem dezvolta o serie de proiecte care sa aduca venituri suplimentare STB, pentru ca noi functionam dupa principii economice si de profit care se vor reflecta pana la urma intr-un transport in comun mai de calitate.Depoul este cel mai vechi din Bucuresti, dar si cel mai insalubru, care nu poate fi modernizat sub nicio forma, pentru ca ne-ar costa mai mult, dar poate fi relocat. Asa apare si in Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016 - 2030, un document aprobat in CGMB in 2016 si unde apare necesitatea ca Depoul Victoriei sa fie relocat in actualul complex Titan, unde avem depou, autobaza, dar si teren liber si unde poate fi mutat depoul, dar acest lucra se va face pe parcurs.El nu se inchide acum, va fi folosit in continuare si nu se pune problema de vanzare sub nicio forma", a explicat seful STB.Cand Gabriela Firea a propus, in iunie, ca terenul pe care este amplasat Depoul Victoria sa fie folosit pentru a majora capitalul social al STB, care urma sa il foloseasca pentru "a obtine venituri", consilierul general PNL Catalin Deaconescu aprecia ca propunerea ridica suspiciuni de "tun imobiliar". Deaconescu a explicat atunci pe larg pentru Ziare.com ca terenul respectiv (a carui valoare estimata depaseste 70 de milioane de euro) ofera posibilitati unice de dezvoltare pentru Capitala, fiind singura suprafata atat de intinsa care se afla in proprietatea primariei, in respectiva zona de centru.Si daca in iunie proiectul putea fi adoptat de CGMB doar cu majoritate calificata (adica avand vot favorabil de la doua treimi dintre cei 55 de consilieri generali), acum situata s-a schimbat, pentru ca Guvernul Dancila a modificat Codul Administrativ prin ordonanta de urgenta.