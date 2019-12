Firea nu mai ia tramvaie de la turci. Licitatia ar fi fost anulata

Ziare.

De asemenea, Primaria va trebui sa-i plateasca societatii Astra Vagoane Calatori cheltuielile cu avocatii."In temeiul art. 26 alin. (2) si (5) din Legea nr. 101/2016, pentru considerentele evocate in motivarea prezentei, admite, in parte, contestatia formulata de Astra Vagoane Calatori SA, in contradictoriu cu Municipiul Bucuresti, si anuleaza adresele de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire nr. 3307/04.11.209 si 3308/04.11.2019 si raportul procedurii de atribuire nr. 3297/04.11.2019", se arata in decizia CNCS obtinuta in exclusivitate de Club Feroviar CNSC obliga astfel PMB la reevaluarea ofertei Durmazlar, in termen de 20 de zile de la primirea deciziei.De asemenea, CNSC obliga Primaria Capitalei la plata sumei de 35.000 de lei catre Astra Vagoane Calatori, reprezentand cheltuielile cu avocatii.Decizia CNCS este obligatorie pentru parti, dar impotriva ei se poate formula plangere in termen de zece zile lucratoare de la comunicare.La inceputul lunii noiembrie, Primaria a anuntat ca turcii de la Durmazlar au castigat licitatia prin care ar fi trebuit sa livreze 100 de tramvaie noi pentru Capitala. Licitatia a fost contestata de Astra Vagoane, companie care a participat la licitatie.