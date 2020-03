Firea reduce numarul de vehicule STB scoase in trafic

LIVE

Ea a precizat ca bucurestenii nu vor fi neaparat afectati de masura, intrucat in ultimele zile oricum s-a redus numarul calatorilor."Am luat si noi un set de masuri care deriva, unele dintre ele, din textul decretului pentru situatii de urgenta si altele in urma decizilor luate de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta. Trebuie sa redimensionam parcul auto. Astazi, in jurul pranzului, anuntam dispozitia si oficial.Incepand de maine dimineata (joi - n.red.) se va reduce parcul auto al STB, dar nu este un motiv de ingrijorare, pentru ca in ultimele zile s-a redus simtit numarul calatorilor. Realizam dezinfectii in fiecare zi, chiar de cateva ori pe zi, protejam calatorii si conducatorii auto", a declarat primarul la Digi24 De altfel, directorul Societatii de Transport Bucuresti (STB), Andrei Creci, a anuntat inca de duminica aceasta posibilitate