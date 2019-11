Firea vrea sa cumpere 100 de tramvaie de la turci. Astra Vagoane de la Arad sustine ca e incorect si contesta achizitia

Primaria a ales castigatorul, dar nu le-a spus bucurestenilor care este

Asa arata tramvaiul Imperio, propus de Astra Vagoane Calatori. Foto: Astra-passengers.ro

Asa arata tramvaiul Panorama, propus de compania turca. Foto: Facebook/Durmaray

Chiar PMB a precizat, in caietul de sarcini, latimea maxima pe care o pot avea cele 100 de tramvaie

Societatea de Transport Bucuresti (STB) SA are - potrivit celui mai recent raport de activitate - 486 de tramvaie. Dintre acestea, cele mai multe sunt vechi si foarte vechi si se defecteaza din ce in ce mai des, dupa cum reiese din acelasi raport.In aceste conditii - mai ales ca promite demult conditii mai bune de transport in comun - Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) a lansat, in decembrie 2018, o licitatie pentru a cumpara 100 de tramvaie noi cu 856 milioane de lei (adica circa 181 de milioane de euro).Administratia Firea a cerut de la inceput sa lucreze doar cu firme mari. Mai exact, PMB a mentionat in documentatia de atribuire ca "media cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) sa fie de minim de 280.000.000 de lei".In aceste conditii, producatorul roman de tramvaie Astra Vagoane Calatori SA Arad a fost nevoit sa se asocieze cu o societate chineza - anume Crrc Qingdao Sifang Co. Ltd - pentru a respecta criteriul cifrei de afaceri si a se putea inscrie la licitatie.In cele din urma, situatia s-a clarificat. Cu alte cuvinte, au depus oferte pentru a furniza cele 100 de tramvaie noi pentru Bucuresti doi competitori: compania turca Durmazlar Makine Sanayi Ve Ticaret SA si Asocierea romano-chineza Astra Vagoane Calatori SA - Crrc Quigdao Sifang Co. Ltd.A urmat o licitatie destul de agitata, care a fost contestata si chiar suspendata. In cele din urma, insa, procedura s-a reluat. Iar in august 2019 PMB a anuntat ca prelungeste perioada de examinare a ofertelor pana pe 15 decembrie. Se pare insa ca, totusi, lucrurile s-au miscat ceva mai repede decat se astepta atunci PMB.In mod normal - la cat de prost se circula cu tramvaiul prin Capitala - ne-am fi asteptat ca administratia Firea sa se grabeasca si sa-i anunte pe bucuresteni ca a facut inca un pas spre cumpararea celor 100 de tramvaie noi. Anume, ca a ales deja compania care le va furniza. Cu toate acestea, desi stie de peste o saptamana numele castigatorului licitatiei, administratia Firea nu le-a spus nici pana astazi clar bucurestenilor care este acesta.In schimb, PMB a transmis catre Astra Vagoane Calatori SA, inca de pe 4 noiembrie 2019, ca a decis sa cumpere cele 100 de tramvaie de la compania turca, Durmazlar Makine Sanayi Ve Ticaret SA. Motivul: in urma evaluarii, respectiva companie obtinuse un punctaj mai mare decat cel al asocierii romano-chineze conduse de Astra Vagoane Calatori.Surse apropiate fenomenului au confirmat pentruca Astra Vagoane Calatori a participat la licitatie cu modelul Imperio, iar compania turca a oferit modelul Panorama.Cand a primit comunicarea de la PMB, conducerea Astra Vagoane Calatori a ramas surprinsa. Mai ales ca, potrivit directorului general al companiei, Gheorghe Sirbu, constructorii aradeni de tramvaie stiau ca produsul cu care au venit turcii la licitatie n-ar respecta cerintele din caietul de sarcini.Mai exact, printre altele, tramvaiul turcesc ar fi prea lat si n-ar avea suficiente usi duble."Noi, producatorii de tramvaie, ne cunoastem intre noi produsele pe care le fabricam. Mai mult, din cataloagele de prezentare ale producatorului turc rezulta ca tramvaiele produse de acesta au o lungime de 32 de m, latimea de 2,65, panta de 7% pe lungimea vagonului, 3 usi duble si 2 usi simple, fapt ce ne face sa credem ca tramvaiul nu respecta cerintele caietului de sarcini", a transmis Gheorghe Sirbu pentruCe-i drept, in caietul de sarcini al licitatiei se mentioneaza, printre altele, ca tramvaiele n-ar trebui sa aiba mai mult de 2,45 m latime. Iar pe site-ul companiei turcesti scrie ca vagoanele Panorama au 2,65 m latime.In acest conditii, Astra Vagoane Calatori a mai precizat, la solicitareaca a cerut de la PMB parte din documentatia de atribuire pentru a vedea cum s-a facut evaluarea, daca intr-adevar tramvaiele turcesti respectau conditiile din caietul de sarcini si din ce punct de vedere a fost oferta depusa de Durmazlar Makine Sanayi Ve Ticaret SA mai buna decat a sa.PMB i-a trimis societatii documente, dar cu buna parte dintre informatiile de interes anonimizate. Ulterior, administratia Firea a comunicat ca a procedat asa doar pentru ca turcii isi secretizare oferta, la licitatie. Cu alte cuvinte, si sa fi vrut, PMB n-ar fi putut oferi informatii despre tramvaiele pe care a decis sa le cumpere.Directorul Astra Vagoane Calatori, Gheorghe Sirbu, a explicat, insa, pentru, ca intelege foarte bine ce inseamna informatie secretizata la o licitatie si ca tocmai de aceea nici nu a cerut asa ceva.In schimb, a explicat Sirbu pentru, Astra Vagoane Calatori SA a cerut sa i se puna la dispozitie, in clar, documente nesecretizate de turci, cum ar fi anexe ale raportului de evaluare a procedurii sau avize de conformitate emise de ANAP. Sau corespondenta publica purtata de compania turca cu PMB pentru diverse clarificari asupra procedurii. Niciunul dintre aceste documente n-a fost vreodata secretizat nici prin vreo lege si nici la cererea companiei turcesti, a mai spus Gheorghe Sirbu.Cu toate astea, potrivit directorului general al Astra Calatori, PMB nu a pus la dispozitia companiei aceste informatii, desi ele erau publice.In plus, compania aradeana anunta ca PMB i-a comunicat ca va anunta castigatorul abia la finalul perioadei de contestatii. Adica la cel mult 25 de zile incepand de astazi, 14 noiembrie. E o practica despre care directorul Astra Vagoane Calatori sustine ca nici macar n-ar fi auzit vreodata.a cerut, in scris, de la PMB, informatii cu privire la aceasta situatie si la motivele care au determinat-o sa nu anunte ca a dat contractul pentru cele 100 de tramvaie companiei turcesti.Daca institutia ne va raspunde, vom reveni cu amanunte.Una peste alta - desi precizeaza ca n-a avut acces la informatii care sunt publice si pe care ar fi trebuit sa le primesca - Astra Vagoane Calatori a transmis pentru Ziare.com ca pana la finalul zilei de 14 noiembrie va contesta atribuirea contractului pentru cele 100 de tramvaie catre Durmazlar Makine Sanayi Ve Ticaret SA.