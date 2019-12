In contul unei datorii uriase la ANAF, STB garanteaza cu sediul si aproape 1.000 de autobuze. De unde vine gaura si cand trebuie acoperita

Ziare.

La solicitarea, STB a anuntat ca - in conditiile in care a acumulat datorii de 231 de milioane de lei la ANAF - a decis sa solicite reesalonarea acestora pe 5 ani."Adunarea Generala a Actionarilor a STB SA a hotarat, la 30 octombrie 2019, aducerea in garantie a unor bunuri ale societatii in favoarea ANAF, in urma acceptarii de catre ANAF a cererii de esalonare, pe o perioada de 60 de luni, a datoriilor Societatii de Transport Bucuresti STB SA, datorii in valoare de 231 de milioane de lei.Bunurile aduse in garantie (sediul STB SA, 995 de autobuze Mercedes, 65 de troleibuze, 10 tramvaie, alte utilaje si bunuri mentionate in Hotararea AGA nr.13/30.10.2019) au fost evaluate si au indeplinit criteriile de constituire a garantiei", se arata intr-un raspuns formulat de STB SA la solicitareaIntrebarea este: de ce a acumulat STB SA aceste datorii?In Bucuresti, cea mai mare parte a pretului unei calatorii cu autobuzul, troleibuzul sau tramvaiul este achiatat (prin intermediul unei scheme de subventionare) de catre PMB. Oare nu a platit Primaria la timp aceasta subventie? Sau a cheltuit societatea de transport mai mult decat isi planificase?Iata cum justifica STB SA acumularea acestei datorii."In pofida faptului ca Primaria Capitalei a virat la timp fondurile necesare pentru compensarea serviciului de transport public si pentru investitii vitale in infrastructura de transport, dar si in marirea flotei, datoriile s-au acumulat din doua motive.Incepand cu anul 2018, STB a devenit operator regional si a realizat o dublare a liniilor de transport, inclusiv in judetul Ilfov. De asemenea, parcul auto al STB a crescut cu peste 80%, prin achizitionarea de catre PMB a 400 de autobuze noi, dar si prin repararea si scoaterea din imobilizare a unui numar de 400 mijloace de transport, pentru care Primaria Capitalei a alocat sumele necesare achizitiei pieselor de schimb.Concret, de la 1.040 mijloace de transport, parcul circulant al STB in 2019 este de 1.861 mijloace de transport.Aceasta dezvoltare a serviciului de transport public a presupus costuri in plus, atat pentru salarizarea noilor soferi angajati pentru mijloacele de transport suplimentar introduse, cat si pentru combustibilul consumat si alte elemente care tin de prestarea acestui tip de serviciu.Aceste investitii au avut loc in contextul diminuarii bugetului Capitalei in anul 2019, ca urmare a reducerii cu 30% a sumelor repartizate de Guvern, din incasarile impozitului pe venit, colectat la bugetul de stat", a mai transmis STB SA.Din calculele, stingerea datoriei de 231 de milioane de lei in 60 de luni presupunedoar in contul acestei datorii (la care se adauga platile curente si cele pentru eventuale proiecte viitoare). Ce se intampla daca STB SA nu va reusi sa plateasca la timp acesti bani? Ramane sa aflam.Societatea de transport public rutier din Bucuresti a transmis pentrudoar ca n-a mai fost in situatia de a gaja cu bunuri proprii. Dar ca sechestru pe bunuri a mai avut si si-a rezolvat problemele, colaborand bine cu ANAF."Precizam ca, pana in prezent, procedura de esalonare a datoriilor nu a mai fost invocata, deci nu a fost cazul ca STB SA sa aduca bunuri in garantie la ANAF.In anii 2013-2014, Regia Autonoma de Transport Bucuresti (actuala STB SA) a mai fost in incapacitatea de a-si plati datoriile, astfel incat ANAF a pus sechestru asigurator pe sediul Regiei, din Bulevardul Dinicu Golescu nr.1. Dupa achitarea datoriilor de catre RATB, ANAF a ridicat sechestrul", a conchis STB SA, in raspunsul formulat la solicitarea