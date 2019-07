Prima zi lucratoare fara tramvaiul 41. Cosmar in trafic, o statie parcursa in 20 de minute (Foto&Video)

Ziare.

Astfel, luni a fost prima zi lucratoare fara aceasta linie in functiune, ceea ce a dus la aglomeratie in trafic pe traseul respectiv.In locul tramvaiului au fost introduse doua linii naveta de autobuz, dar care in loc sa ii ajute pe bucuresteni, incurca si mai mult circulatia.Oamenii s-au plans deja pe Facebook de faptul ca au stat foarte mult in trafic. Cineva a explicat ca a stat 20 de minute in Pasajul Lujerului, practic o statie. Aceeasi persoana a notat ca oamenii din autobuze incepusera sa isi contramandeze intalnirile sau sedintele de la birou.In statiile de RATB, oamenii au fost nevoiti sa astepte minute in sir pana cand au reusit sa se urce in autobuz.Amintim ca circulatia tramvaiului 41 va fi suspendata pana la inceputul lunii septembrie din cauza unor lucrari la Podul Grant, Podul Ciurel si pentru viitoarea statie din Drumul Taberei, de la Moghioros.Astfel, au fost infiintate doua linii naveta, 641 si 642. Linia naveta 641 va functiona intre "Ghencea" si "Piata Presei", pe Bd. Ghencea, Str. Brasov, Str. Lujerului, Pasaj Lujerului, Soseaua Virtutii, Calea Crangasi, Pasaj Grant, Str. Turda, Bd. Maresal Alexandru Averescu, Bd. Marasti, Bd. Expozitiei, cu intoarcere pe Bd. Expozitiei, Bd. Marasti, Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, Bd. Banu Manta, Sos. Nicolae Titulescu, Calea Grivitei, Piata Garii de Nord, Bd. Dinicu Golescu, Sos. Orhideelor, Bd. Regiei, Str. Pascal Cristian, Str. George Mihai Zamfirescu, Bd. Ceahlau, Calea Crangasi, Soseaua Virtutii, Pasajul Lujerului, Str. Lujerului, Str. Brasov si Bulevardul Ghencea.Catre terminalul "Piata Presei", noile linii naveta vor efectua opriri in statii astfel: pe Str. Brasov comun cu cele ale liniilor 105, 173 si 221, precum si in noile statii "Oprire" situate dupa intersectia cu Drumul Taberei - ramura de nord, respectiv inainte de Bulevardul Timisoara; pe Str. Virtutii in noua statie "Oprire" amplasata dupa intersectia cu Bd. Uverturii, apoi comun cu cele ale liniei 178; pe Soseaua Crangasi comun cu cele ale liniei 178; pe strada Turda in noua statie "Oprire", amplasata dupa Pasajul Grant; pe Bd. Maresal Alexandru Averescu in noua statie "Oprire", amplasata dupa intersectia cu Bd. Ion Mihalache; pe Bd. Marasti in noua statie "Oprire", amplasata dupa intersectia cu Str. Alexandru Constantinescu, apoi comun cu cele ale liniei 330; in terminalul Piata Presei Libere comun cu cele ale liniei R442.Catre terminalul "Ghencea" autobuzele vor opri in statiile de pe Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, Bd. Banu Manta, Sos. Nicolae Titulescu, Calea Grivitei, Piata Garii de Nord, Bd. Dinicu Golescu, comun cu cele ale liniei 282, pe Sos. Orhideelor, Bd. Regiei, Str. Pascal Cristian, comun cu cele ale liniilor 162, 163, 178; pe Sos. Crangasi si Str. Virtutii comun cu cele ale liniei 178, precum si in noua statie "Oprire" inainte de Bd. Uverturii; pe Str. Brasov comun cu cele ale liniilor 105, 173 si 221, precum si in noua statie "Oprire" situata dupa intersectia cu Bd. Timisoara; in terminalul Ghencea comun cu cele ale liniei 221.De asemenea,linia naveta 642va functiona intre "Valea Argesului" si "Bd. Ceahlau", pe Str. Valea Argesului, Drumul Taberei (ramura de sud), Str. Brasov, Str. Lujerului, Pasaj Lujerului, Str. Virtutii, Sos. Crangasi, cu intoarcere fara stationare pe Calea Crangasi, Sos. Virtutii, Pasaj Lujerului, Str. Lujerului, Str. Brasov, Drumul Taberei si Str. Valea Argesului.A.G.