Primaria Capitalei a relansat licitatia pentru 100 de autobuze electrice. Cand le-am putea vedea prin Bucuresti

La licitatia precedenta, lansata in martie 2019, se inscrisesera doua societati. Una era Bozankaya Otomotiv Makina Imalat Ithalat ve Ihracat A.S, care intre timp a castigat un contract pentru a livra, in Capitala, 100 de troleibuze noi . PMB a respins oferta turcilor, din cauza ca acestia ar fi cerut prea multi bani pentru autobuze.Iar a doua oferta era a Kopel Car Import, societate care este importatorul marcii chinezesti de autovehicule electrice Byd. Potrivit PMB, Kopel Car Import n-a indeplinit cerintele din caietul de sarcini al licitatiei. Si, in consecinta, oferta societatii a fost respinsa.In repetare randuri, Gabriela Firea a anuntat ca respectiva licitie va fi reluata. Dar n-a spus si cand.Pana la urma, anuntul noii licitatii s-a publicat in platforma de achizitii publice (Sicap - n.red.) marti, 3 martie 2020 PMB anunta ca vrea sa cumpere autobuze full electrice, cu autonomie de 230 de kilometri si lungi de 12 metri, dar si statii de incarcare pentru ele.Bugetul total alocat acestei achizitii este de 219.571.200 de lei (aproape 46 de milioane de euro).Potrivit datelor din Sicap, societatile interesate pot depune oferte pana pe 23 aprilie. Ulterior - si in functie de cate licitatii se vor inregistra, dar si de ritmul de solutionare a acestora - procedura isi va urma cursul: evaluare a ofertei tehnice, evaluarea ofertei financiare (estimata sa se desfasoare in luna iulie 2020 - n.red.), deliberarea si, in cele din urma, atribuirea contractului.Si abia dupa 11 luni de la semnarea contractului ar urma sa fie livrate, la Bucuresti, primele 10 autobuze electrice.In cazul in care vor aparea contestatii si se va ajunge la litigii in instanta intre PMB si/sau intre constructorii de autobuze care se vor inscrie la licitatie, e posibil sa mai treaca mult si bine pana sa avem autobuze electrice, in Capitala.De altfel - dupa cumv-a relatat deja pe larg - sansele ca STB sa isi innoiasca sesizabil flota de autobuze , troleibuze sau tramvaie, in 2020, sunt foarte mici.