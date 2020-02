Seful STB ar vrea sa dubleze pretul calatoriei: E rusinos ca in alte orase din tara este 2,5 lei

Ziare.

Pretul ar urma sa fie 2,5 lei, potrivit acestuia, care a adaugat ca in acest fel veniturile STB ar creste cu 6-7 milioane de lei. In acelasi timp, Creci a spus ca exista si varianta ca transportul in comun sa devina gratuit, insa asta ar insemna, pe langa un efort din partea Primariei Generale, ca ar putea sa scada si calitatea serviciilor."Noi am solicitat deja si sper sa se majoreze anul acesta, pentru ca de 11 ani suntem la acelasi tarif de 1,3 lei. E rusinos ca in alte orase din tara, nu in Cluj sau in Oradea, ci in Craiova, este 2,5 lei. Daca se va majora la 2,5 lei titlul de calatorie, cat cred eu ca se va face si sper ca se va face, veniturile noastre lunare cresc cu 6-7 milioane de lei.Exista si posibilitatea transportului gratuit total, dar parerea mea este ca efortul Primariei ar creste nejustificat si, paradoxal, s-ar constata si o scadere a calitatii serviciului. Sunt orase in Europa, cum e Talin din Estonia, unde transportul public este gratuit. Pe de alta parte, Londra are 27 de operatori publici si privati, iar societatea de transport din Paris a castigat unele rute la Londra", a declarat Creci pentru Agerpres Directorul general al STB a mai vorbit in interviu despre planul de investitii pentru 2020, care vizeaza, printre altele, achizitionarea a 40 de tramvaie de 18 metri, in contextul unui deficit acut de astfel de mijloace de transport la nivelul Capitalei, despre productia de tramvaie la Uzinele URAC, dar si despre transformarea unor autobuze vechi de 15 ani, in autobuze Euro 6, pe gaz natural comprimat, care vor avea un "consum mult mai mic si noxe mult mai putine".Andrei Creci a mai anuntat ca titlurile de calatorie pot fi platite din februarie cu cardul pe telefonul mobil prin noua aplicatie Bpay.