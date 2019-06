STB a bagat 200.000 de euro intr-o campanie de promovare cu vloggeri pentru a arata "Ce bine e cu autobuzul!"

Ziare.

Insa acestia nu au mentionat inca de la inceput ca este vorba despre o campanie de promovare a STB-ului si ca sunt platiti pentru aceste clipuri, arata Pagina de Media Publicul vloggerilor este foarte numeros, iar fanii acestora au inceput sa comenteze dupa aparitia clipurilor in care lucrurile pareau roz in autobuzele din Bucuresti.Si chiar daca vloggerii nu au mentionat de la inceput ca este o campanie de promovare, si unii nici mai tarziu, chiar asta este: Campania 110 ani de STB care este realizata de Treasure Island, contractul fiind in valoare de 954.900 de lei (aproximativ 200.000 de euro), conform unui raspuns al STB pentru Pagina de Media, dar in care nu se precizeaza ce suma a fost alocata etapei cu vloggerii.Contactati de jurnalisti pentru oferi detalii despre campanie, vloggerii au sustinut ca nu pot sa vorbeasca despre acesta, conform contractului. Doar Mihai Hash a facut un update la clipul de pe Youtube, precizand ca "Dragilor, acest clip este realizat in parteneriat cu STB-ul cu ocazia aniversarii a 110 ani de existenta. Oamenii astia au adus autobuze noi care vor intra in curand pe toate liniile si eu impreuna cu alti cativa colegi din industrie am avut ocazia sa ne plimbam cu ele prin oras.Stiu ca nu sunt toate autobuzele asa noi si frumoase, cu aer conditionat si cu wifii, stiu ca sunt ore la care sunt foarte aglomerate si stai inghesuit pana la destinatie, stiu ca sunt chestii care nu sunt roz, dar pe nicaieri nu sunt. Cand eram student tot BUS Klasse o ardeam si eu: ) Ideea insa nu e cu ce merg sau nu merg eu, ideea e ca se incearca o schimbare! Si asta nu poate sa vina decat de la noi toti!".In campanie mai sunt implicati si bloggerul BRomania si cantaretii Jo si What's Up, acesta semnand si imnul campaniei, iar Jo aparand in clipul "Orasu'n Miscare". Pe pagina de Youtube a melodiei interpretate de What's Up se precizeaza ca este vorba despre Campania aniversara 110 ani de STB.Iata cateva dintre clipurile din campanie: