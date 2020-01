STB a inceput sa imparta masti anti-gripa calatorilor. Reactia bucurestenilor (Foto)

Foto: Facebook/ STB

Reactiile bucurestenilor

Ziare.

com

"Pana in prezent, 2.332 de cazuri de gripa sezoniera au fost confirmate la cabinetele de medicina scolara din institutiile de invatamant de stat din Capitala, cabinete ce fac parte din reteaua coordonata prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti. La acest numar se adauga elevii din invatamantul privat si pacientii care au mers la medicii de familie, date care nu sunt raportate catre Primaria Capitalei.Astfel, in prima zi vor fi disponibile circa, care vor fi distribuite la cerere calatorilor prin intermediul celor 220 de centre de vanzare, celor 300 de controlori si al conducatorilor de vehicule", anunta STB SA intr-o postare pe Facebook, unde a si publicat cateva imagini cu controlori impartind masti medicale cetatenilor.Societatea informeaza ca cele mai multe masti medicale se gasesc la centrul de vanzare de la terminalul Sosiri al Aeroporului International "Henri Coanda"."In functie de necesitati, STB SA va suplimenta in perioada urmatoare cantitatea de masti pentru distribuirea catre calatori.Pentru protejarea celor din jur, STB SA le recomanda calatorilor care prezinta simptome de gripa sa solicite masti de protectie de la centrele de vanzare, de la conducatorii de vehicule sau de la echipele de control si sa aiba in vedere faptul ca, potrivit instructiunilor de utilizare, acestea trebuie indepartate atunci cand se umezesc si nu mai asigura protectie", mai precizeaza sursa citata.Reactiile in mediul online pe marginea acestui subiect sunt impartite. Unii oameni au felicitat STB pentru initiativa, in timp ce altii evoca mizeria din mijloacele de transport in comun, dar si faptul ca acestea circula greu."Mai bine v-ati ocupa sa vina mijloacele de transport la timp in loc sa va ocupati cu toate prostiile! Daca n-am mai sta ca sardelele in mijloacele mizere de transport (ce nu sunt spalate/dezinfectate niciodata) nu ne-am mai imbolnavi!", "Puneti mana si faceti curatenie in mijloacele de transport STB si dupa impartiti masti", "Dezinfectia si curatenia in mijloacele STB, cea mai buna protectie" sau "Decat masti medicale, mai bine suplimentati numarul de masini/trolee/tramvaie, sa nu ne suflam in ceafa, mai ales la orele de varf" - au scris cativa internauti.Cativa utilizatori au remarcat faptul ca mastile sunt impartite de controlori care, la randul lor, nu poarta masti de protectie: "Impart masti, dar babele care le impart nu le folosesc" sau "Impartim masti, fara masca la gura... pe bune??".Mai in gluma, mai in serios, cineva a propus o astfel de campanie si pe timpul verii: "Cred ca aceasta campanie nu ar strica nici la vara. Sa protejati calatorii de mirosurile celor certati cu sapunul".Amintim ca primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat luni un comandament de urgenta, anuntand ca vine in ajutorul populatiei cu masti de protectie ce vor fi distribuite calatorilor in mijloacele de transport in comun."Cu mastile am luat impreuna aceasta decizie. Pentru calatorii care nu detin o masca, vor fi distribuite de conducatorul auto si de controlori. STB nu are aceste atributii conform legii, dar venim in sprijinul populatiei cu masuri care nu sunt obligatorii si in competenta, dar vrem sa ajutam populatia, chiar mai mult decat serviciul de transport pe care il oferim.Vom stabili care e modalitatea urgenta, dar legala, de a achizitiona si apoi vom distribui calatorilor. Nu cred ca va veni cineva cu o donatie, daca vine foarte bine, inclusiv noi vom strange bani la Primarie, dar pentru cazuri sociale, nu se poate pentru intreaga populatie", a spus Firea.