STB anunta ca 4 linii de autobuz care au avut putini calatori pana acum vor fi desfiintate de la 1 ianuarie

Totodata, liniile regionale R413, R439BIS si R440 nu vor mai fi operate de STB SA, ci vor fi preluate de alt operator.Autobuzele disponibilizate vor fi redistribuite pe alte linii urbane si regionale, mult mai solicitate de publicul calator. Toate abonamentele emise pentru aceste trei linii raman valabile pana la expirare, indiferent de operatorul care asigura transportul calatorilor, precizeaza reprezentantii societatii.Pe de alta parte, avand in vedere implementarea masurilor cuprinse in Programul Integrat de Transport Bucuresti - Ilfov, din prima zi a anului viitor vor intra in functiune inca trei linii regionale.Astfel,va functiona intre terminalele "Republica" si "Caldararu", pe Sos. Dudesti-Pantelimon, Sos. Garii Catelu, Sos. Pantelimon, rond Granitul, Sos. Pantelimon, Oras Pantelimon, Bd. Biruintei, DNCB, Cernica, Str. Decebal, DC 55, Caldararu, Sos. Independentei, cu intoarcere in rondul de la limita administrativa, pe acelasi traseu.va functiona intre terminalele "Complex Comercial Titan" si "Manolache", pe Bd. Theodor Pallady, Autostrada A2, DC 13, Manolache, Str. Caminului, cu intoarcere la intersectia Str. Caminului/Str. Lunga, pe acelasi traseu.va functiona intre terminalele "Complex Comercial Titan" si "Cernica", pe Bd. Th. Pallady, Autostrada A2, Cernica, DC 55, Str. Decebal, cu intoarcere la intersectia Str. Decebal/Str. Traian, pe acelasi traseu.