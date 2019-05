Papa in Romania: STB deviaza 18 trasee si suplimenteaza 9 linii

Ziare.

"Pentru a asigura transportul participantilor la evenimentul organizat cu ocazia sosirii Sanctitatii Sale Papa Francisc in Bucuresti, in ziua de 31.05.2019, Societatea de Transport Bucuresti STB SA va suplimenta intre orele 09:00-21:00, liniile care asigura legatura zonei centrale cu Aeroportul Henri Coanda, respectiv Gara de Nord (85, 123, 133, 136, 196, 385, 780, 783, 784).In perioada trecerii coloanei oficiale, mijloacele de transport public vor stationa la dispozitia Brigazii Rutiere pe arterele care intersecteaza traseul urmat de Sanctitatea Sa Papa Francisc.Totodata, STB SA va modifica circulatia mijloacelor de transport de pe 18 linii -- sub coordonarea agentilor de la Brigada Rutiera", se arata intr-un comunicat al STB.Astfel, vineri, incepand cu ora 9:00, linia 300 va functiona pe traseul de baza intre cap linie "Bd. Nicolae Balcescu" si intersectia Bd. Lascar Catargiu/Bd. Gheorghe Manu, apoi pe un traseu modificat in ambele sensuri pe Bd. Gheorghe Manu, Str. Occidentului, Str. Buzesti, Bd. Ion Mihalache, apoi traseul actual.Linia 381 va functiona pe un traseu scurtat, intre Piata Resita si Piata Romana.Linia 783 va functiona pe sens "Piata Unirii" pe un traseu modificat de la "Piata Arcul de Triumf" pe Bd. Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piata Victoriei, Bd. Lascar Catargiu, apoi traseul de baza.In intervalul orar 11:00-16:00, liniile 126 si 368 vor functiona de la Piata Romana pe Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcanescu, Str. Stirbei Voda, apoi traseele de baza.Linia 178 va functiona pe traseul de baza intre "Cartier Militari" si intersectia Str. Ion Campineanu/Str. Stirbei Voda pe Str. Stirbei Voda, Cal. Victoriei, Str. Dem Dobrescu, Bd. Gh. Magheru, Piata Romana cu intoarcere pe Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcanescu, apoi traseul de baza.In intervalul 11:30-13:30, liniile 236 si 336 vor functiona pe sensul spre cartierul Militari de la Podul Eroilor pe Bd. Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Sos. Panduri, Bd. Geniului, Bd. Iuliu Maniu, apoi traseele de baza.Intre orele 12:00 - 19:00, linia 136 va functiona pe traseul de baza intre "C.E.T. Vest Militari" si intersectia Sos. Panduri/Calea 13 Septembrie unde autobuzele vor intoarce dupa scuarul central.Linia 385 va functiona pe traseul de baza intre "Valea Oltului" si intersectia Cal. 13 Septembrie/Sos. Panduri, apoi pe un traseu modificat Sos. Panduri, Str. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Splaiul Independentei, Piata Unirii, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, "Piata Sf. Vineri", cu intoarcere pe Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Voda, Bd. Unirii, Piata Unirii, Str. Halelor, Splaiul Independentei, Bd. Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Sos. Panduri, Cal. 13 Septembrie, apoi traseul de baza.Linia 784, intre orele 12:00 - 16:00, va functiona pe sensul spre Piata Unirii pe un traseu modificat de la intersectia Cal. Victoriei/Splaiul Independentei, pe Splaiul Independentei pana la Piata Unirii.Incepand cu ora 16:00, liniile 126, 168, 226 si 368 vor functiona pe traseele de baza intre terminalele Ghencea, Cartier Constantin Brancusi, Depoul Alexandria, respectiv Valea Oltului, si intersectia Str. Stirbei Voda/Str. Berzei, apoi pe Str. Berzei, Str. Buzesti, Piata Victoriei, Bd. Lascar Catargiu, Piata Romana, Bd. Dacia, Calea Dorobantilor, Piata Lahovari, Str. George Enescu, cu intoarcere prin Bd. Gh. Magheru, Bd. Lascar Catargiu, Piata Victoriei, Str. Buzesti, Str. Berzei, Str. Stirbei Voda, apoi traseele de baza.Liniile 122, 137, 138 si 268 vor functiona pe traseele de baza intre terminalele Complex Cartier Latin, Carrefour Militari, Cartier Militari, respectiv Valea Oltului si intersectia Bd. Eroilor/Splaiul Independentei (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat in ambele sensuri pe Splaiul Independentei, Bd. Mihail Kogalniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Carol I pana la Piata Rosetti.Linia 178 va functiona pe traseul de baza intre Cartier Militari si intersectia Bd. Dinicu Golescu/Str. Berzei, apoi pe un traseu modificat pe Str. Berzei, rond Piata Emil Cioran, cu intoarcere pe Str. Mircea Vulcanescu, apoi traseul de baza.Linia 300 va functiona pe traseul de baza intre Clabucet si Piata Romana cu intoarcere in rondul de la Piata Romana.Linia 361 va functiona pe traseul de baza intre ''Piata Presei'' si Piata Victoriei, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Lascar Catargiu, Piata Romana, Bd. Gh. Magheru, Bd. Nicolae Balcescu, Bd. I.C. Bratianu, Piata Unirii. Celalalt sens nu se modifica.Linia 784 va functiona pe traseul de baza intre ''Aeroportul Henri Coanda'' si Piata Victoriei, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Lascar Catargiu, Piata Romana, Bd. Gh. Magheru, Bd. Nicolae Balcescu, Bd. I.C. Bratianu, Piata Unirii. Celalalt sens nu se modifica.Papa Francisc incepe vineri o vizita apostolica de trei zile in Romania. Aceasta are loc la distanta de 20 de ani de la ultima vizita a unui Suveran Pontif in tara noastra - papa Ioan Paul al II-lea.