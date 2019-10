STB extinde lucrarile la sistemul automat de taxare. Calatorii pot fi afectati

Ziare.

com

"Lucrarile de upgrade la Sistemul Automat de Taxare al STB SA vor fi extinse si in cursul acestei saptamani, astfel incat procesul de vanzare a titlurilor de calatorie prin centrele de emitere si reincarcare carduri poate intampina temporar dificultati. Operatiunile efectuate pe serverele STB SA sunt necesare pentru o mai buna adaptare la structura si volumul cererii de transport", a precizat sursa citata.STB SA isi cere scuze pentru disconfortul creat si multumeste pentru intelegere. Calatorii afectati vor fi informati si indrumati de controlori."STB SA anunta ca echipele de control vor aplica o procedura de indrumare si preventie pentru calatorii afectati. Procesul de upgrade va continua pana la data de 27 octombrie a.c. In cazul in care lucrarile vor fi finalizate inainte de termen, STB SA va anunta acest lucru pe toate canalele de comunicare de care dispune", se mai arata in comunicatul PMB.Pe 18 octombrie, STB anunta ca upgradeaza structura de hardware aferenta sistemului automat de taxare, iar acest proces va afecta vanzarea titlurilor de calatorie prin centrele de emitere si reincarcare carduri in zilele de 19-20 si 26-27 octombrie.