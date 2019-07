STB infiinteaza o noua linie de autobuz si anunta suplimentari de tramvaie

Ziare.

"In vederea cresterii capacitatii de transport in zona Platformei Pipera, incepand cu data de 08.07.2019, ca urmare a solicitarii Primariei Capitalei si a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov (ADTPBI), Societatea de Transport Bucuresti va infiinta linia de autobuze 343", a anuntat STB.Sursa citata a precizat ca noua linie va functiona intre Institutul Oncologic si Platforma Pipera pe urmatorul traseu: Soseaua Fundeni, Soseaua Colentina, Strada Doamna Ghica, Bd. Dimitrie Pompeiu, cu retur pe Bd. Dimitrie Pompeiu, Str. Gara Herastrau, Soseaua Pipera, Soseaua Bucuresti Nord, Strada Petricani, Strada Doamna Ghica si Soseaua Fundeni.De asemenea, tot de luni, STB suplimenteaza numarul tramvaielor pe liniile 16 si 36, astfel incat capacitatea de transport va creste cu 20%, iar timpul programat de asteptare in statii va scadea la 8 minute pe linia 16 si la 10 minute pe linia 36.