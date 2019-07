Trafic de cosmar dupa suspendarea tramvaiului 41. Solutia STB: Zeci de autobuze in plus pe traseu

Ziare.

com

Directorul general al Societatii de Transport Bucuresti (STB), Andrei Creci, a declarat ca pe linia 641 vor circula de luni 38 de autobuze, fata de 30 cate au fost programate initial, din care sase au fost introduse deja in circulatie, iar dupa ora 12:30 vor mai intra inca doua pe acest traseu.El a precizat ca timpul de succedare va fi de 3-4 minute in orele de varf, respectiv intre 7:00 - 9:30 si 16:30 - 19:00.Potrivit sefului RATB, pe portiunea comuna a liniilor 641 si 642 timpul de succedare va fi de doua minute.Problema este ca masura are sanse minime sa rezolve problema, avand in vedere ca traficul a fost paralizat dupa cei care mergeau de obicei cu tramvaiul 41 au fost nevoiti sa caute alternative pe soselele care si inainte erau extrem de aglomerate.Luni dimineata, autobuzele liniei 641 au facut aproximativ o ora pe traseul cuprins intre Ghencea si Piata Presei Libere, iar zonele cele mai aglomerate au fost Lujerului si Crangasi, unde s-a si pierdut cel mai mult timp in trafic. O statie a fost parcursa chiar si in 20 de minute, iar calatorii puteau fi auziti la telefon anuland sedinte si intalniri la care le era imposibil sa ajunga in timp util. Circulatia tramvaielor liniei 41 a fost suspendata timp de doua luni , incepand de sambata, 29 iunie, pana pe 31 august 2019, pentru efectuarea lucrarilor de construire a Pasajului Ciurel peste Soseaua Virtutii, precum si a celor de reabilitare a Pasajului Grant.Linia 41 de tramvai, cu o lungime de 8,5 kilometri (17 kilometri dus-intors), deservea zilnic in jur de 150.000 calatori din 5 cartiere.