Tramvaiul 41 isi reia de sambata traseul clasic pe Podul Grant

In prezent, tramvaiele 41 circula intre terminalele "Ghencea" si "Piata Presei Libere" in ambele sensuri, avand restrictie de circulatie pe un singur fir ("la paleta") in zona podului.Pentru preluarea calatorilor de pe acest traseu,intre terminalele "Ghencea" si "Piata Presei", pe bd. Ghencea, str. Brasov, str. Lujerului, Pasaj Lujerului, sos. Virtutii, Calea Crangasi, Pasaj Grant, str. Turda, bd. Maresal Alexandru Averescu, bd. Marasti, bd. Expozitiei."Podul Grant, o legatura importanta intre cartierele din nordul si vestul Capitalei, nu a mai intrat in reparatii de peste 12 ani. Expertiza tehnica a aratat ca lucrarile nu mai puteau fi amanate. In aprilie 2019, Podul Grant a intrat in consolidare si reabilitare. Prima etapa a proiectului, intre Turda si Crangasi, a fost finalizata intr-un timp scurt, avand in vedere ca aici erau problemele cele mai grave.A fost modernizata si calea de rulare a tramvaiului 41 dupa aproape 20 de ani. A doua etapa, pe sensul Crangasi - Turda, va incepe cand vor fi primite toate avizele pentru restrictionarea etapizata a traficului", afirma primarul Gabriela Firea, citat in comunicat.Lucrarile de reabilitare si consolidare a Podului Grant sunt realizate de Compania Municipala Strazi, Poduri si Pasaje. Valoarea totala a contractului, pentru ambele tronsoane ale podului, se ridica la aproape 12 milioane de euro.