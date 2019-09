Tramvaiul 41 va fi din nou suspendat in weekend

Ziare.

com

"Constructorul acestui proiect trebuie sa asigure, in continuare, conditiile de lucru in siguranta si fara riscuri. Prin urmare, se impune suspendarea circulatiei tramvaielor din aceasta linie, in urmatoarele trei saptamani, in zilele de weekend: 14 - 15.09.2019, 21 - 22.09.2019, 28 - 29.09.2019", informeaza Societatea de Transport Bucuresti.Totodata, de luni pana vineri, pana la sfarsitul lunii septembrie 2019, tramvaiele liniei 41 vor circula doar pana la orele 23:00.Pentru asigurarea unei capacitati de transport sporite in zona, STB SA va suplimenta cu un numar de 20 de autobuze parcul liniilor naveta deja existente, respectiv 641 si 642. In plus, vor mai fi suplimentate si liniile de tramvai 47, 1 si 10, care converg in zona traseului liniei 41, cu un numar de 19 vagoane."Societatea de Transport Bucuresti va monitoriza permanent fluxurile de calatori in zona deservita de aceasta linie importanta si va propune forurilor decizionale, in mod operativ, modificari ale capacitatii de transport, in functie de cerere", precizeaza reprezentantii societatii.