Un vatman STB a aruncat cu suc intr-un calator nemultumit (Foto)

In acest sens, el a publicat si trei fotografii in care poate fi observat vatmanul cum arunca cu lichid, insa nu se vede si calatorul.Juristul noteaza ca totul a pornit de la faptul ca pasagerul s-a plans de caldura insuportabila din tramvai."ANGAJATII LUI FIREA NE DAU SUC ... IN OCHIUn vatman de la STB arunca cu suc intr-un calator. Motivul? Ii reprosase ca nu porneste ventilatia in tramvaiul in care erau 40 de grade.Victima marlaniei, o doamna, avea bilet si plateste si taxe in capitala. Oamenii lui Firea ne umilesc, ca si ea, pe banii nostri", a scris Vlad Gheorghe pe reteaua sociala.El subliniaza ca evenimentul reprezinta "inca un caz de abuz al angajatilor lui Firea", in contextul in care Tudor Chirila, solistul trupei Vama, a avut o altercatie joi cu un angajat ai Primariei Capitalei."Dupa episodul surprins zilele trecute de Tudor Chirila, acesta e inca un caz de abuz al angajatilor lui Firea. Tudor a fost chiar mustrat de administratie ca si-a permis sa atraga atentia asupra injuraturilor auzite de el.Pregatim niste plangeri impotriva vatmanului dar si a STB. Si eu am suportat zilele acestea sauna din transportul public, dar umilirea unui cetatean nu o suport.Abia astept sa isi apere iar Firea cateii. O scoatem la un suc, fara sarma", conchide juristul.A.D.