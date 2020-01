Zeci de soferi STB protesteaza si ameninta cu greva: Puneti viata calatorilor in pericol! (Foto&Video)

Video: Ziare.com

Firea: 10-15 angajati stimulati politic au facut putina atmosfera

Protestul a izbucnit in dimineata zilei de luni. Cei mai multi dintre participantii la manifestatie nu se aflau in timpul orelor de serviciu, potrivit informatiilorOamenii sunt nemultumiti, in principal, din cauza ca administratia Capitalei vrea sa desfiinteze Autobaza Pipera pentru a construi acolo Spitalul Metropolitan. Potrivit unui documente aflat in posesia Ziare.com, de luni, 20 ianuarie, incepea relocarea turelor soferilor, in vedea desfiintarii etapizare a Autobazei Pipera.Cu alte cuvinte, pe 20 ianuarie, urmau sa se mute 83 de ture. Soferii de pe aceste ture urmau sa plece si sa soseasca nu in autobaza Pipera, ci in autobazele Alexandria, Militari, Obregia sau Ferentari, dupa ce au trecut prin alte autobaze, cum e cea din Titan, pentru asigurarea fluxului tehnologic (adica a alimentarii cu combustibil si a verificarilor zilnice).Ce se intampla acum acolo si ce urmeaza au explicat pentrumai multi avertizori de integritate din cadrul STB SA."Sunt circa 450 de salariati acolo, in Autobaza Pipera (dintre care doar cateva zeci la protest - n.red.). Si sunt nemultumiti din cauza ca pentru ei nu exista un plan normal si bine gandit de relocare.Ei au ales sa lucreze la autobaza Pipera pentru ca erau mai aproape de casa. Iar unii dintre ei au ajuns sa fie relocati in fosta baza Giurgiu, spre Jilava. Adica tocmai in sudul Bucurestiului. In mod normal, ar fi trebuit sa existe un dialog (pe tema desfiintarii autobazei - n.red.).Nimeni nu spune sa nu se construiasca acolo Spitalul Metropolitan. Dar inainte trebuia identificat un teren in nordul Bucurestiului si construita o autobaza si ulterior se putea face ce se face acum.Acum se incalca si planul pentru situatii de urgenta al Capitalei. Noi trebuie sa iesim, in caz de calamitati, sa preluam cetatenii din nordul Capitalei.Dar pana ajungi din sud - unde vor fi mutati soferii - partea de nord ramane descoperita.Vor creste distantele si timpii pe acces (intrare pe traseu) si retragere (iesirea de pe traseu). Spre exemplu, daca acum un autobuz face jumatate de kilometru pana la un capat de linie (plecand din autobaza Pipera spre prima statie, de unde isi incepe traseul spre alta zona a Capitalei - n.red.), odata cu desfiintarea autobazei Pipera lucrurile se vor schimba", a explicat pentruSorin Ivan, avertizor de integritate in cadrul STB SA si vicepresedinte in al sindicatului Transpublic din STB SA.Un alt avertizor de integritate si membru al sindicatului Transpublic din STB SA, Vasile Ciuta, sustine ca viata multor soferi se va transforma in curand intr-un cosmar, daca Autobaza Pipera se desfiinteaza. Ba chiar si vietile calatorilor vor fi in pericol."Sa spunem ca lucrezi pe Traseul 104. La 11:30 - 00:00, te retragi catre o autobaza care ti se indica pentru alimentare si diverse operatiuni tehnice. Sa spunem ca te trimite la Titan. Te duci. E aglomerat si poate dura o ora sau doua pana iti termini treaba acolo. Apoi, te retragi in sud, la autobaza (fosta Giugiului - n.red.). Iar de acolo, trebuie sa ajungi acasa, in nordul Bucurestiului.Ajungi acasa pe la 02:00 - 03:00 dimineata. Si poti avea ghinionul sa intri in tura, din nou, la 12:10 - 12:15, in ziua respectiva. Adica la acea ora, 12:10 - 12:15, ar trebui sa fii din nou in sudul Capitalei, sa iei autobuzul.Cat vom rezista in ritmul asta? Nu ne jucam aici! Transportam oameni si raspundem de siguranta si vietilor lor!In plus, daca obosesti, ce faci? Risti sa tamponezi autobuzul! Si soferii n-au asigurare! Asa ca ajungi sa platesti din buzunar pagube pana nu mai ai din ce plati. La noi, in Pipera, vreo 14 soferi au demisionat in ultima perioada, tocmai din cauza ca nu mai aveau timp pentru familie si riscurile sunt deja prea mari!", a explicat pentruVasile Ciuta.Potrivit informatiilor, conducerea STB SA s-a deplasat la autobaza Pipera, unde a discutat cu oamenii. Parte dintre directori sunt inca acolo, incercand sa aplaneze conflictul.Soferii iau in calcul declansarea unei greve, in cazul in care STB nu le rezolva problemele.Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, n-a parut impresionata de probleme soferilor. Dimpotriva, aceasta a declarat ca protestul este al catorva angajati stimpulati politic sa faca atmosfera."Sa fiu oficiala sau mai prietenoasa? Un coleg al dvs (din presa, n.r.) a spus ca e un mare scandal acolo si ca e greva, e miting, e dezastru. Nu e nici greva, nici miting, nici dezastru. Vrem sa construim Spital Metropolitan sau nu? Eu vreau sa construim. Iar autobaza Pipera, precum si celelalte autobaze nu sunt in proprietatea unui angajat, sa ne intelegem. Este proprietatea municipiului. Primarul general si Consiliul General au propus sa se construiasca acolo Spital Metropolitan, asa se va intampla. Directorul general STB a fost la aceasta autobaza, a discutat cu 100 din cei 500 de angajati. Aproape toti au inteles necesitatea relocarii", a declarat Gabriela Firea, citata de Mediafax.Potrivit primarului Capitalei, angajatii Societatii de Transport Bucuresti n-ar avea de suferit din cauza desfiintarii Autobazei Pipera."Se relocheaza la celelate autobaze. 10 - 15 angajati stimulati politic de catre adversarii mei au creat un pic de atmosfera. 10-15 din 500 de angajati - proportia spune totul. Eu imi voi face birou acolo. Daca vor sa ramina colegii de la STB, pot sa ramana, dar in timpul lor", a mai spus primarul general al Capitalei, potrivit Mediafax.