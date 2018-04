Divortul - o perioada dificila din viata ta. Cum sa te comporti in instanta

1. Nu veni cu toata familia sau prietenii la termene

2. Interesul superior al copilului

3. Nu povesti evenimente care nu au legatura cu cauza

4. Nu tasta in disperare pe telefon in timpul procesului

5. Nu-ti manifesta vadit ostilitatea fata de fostul/fosta

Odata ajuns in instanta , insa, trebuie sa tii cont de anumite reguli. Ovidiu Serban, Managing Associate la Zamfirescu Racoti & Partners te invata cum ar trebui sa te comporti in fata judecatorului.Procesele de divort sunt, de regula, invazive. In instanta ajung sa fie dezbatute si aspecte intime sau chestiuni pe care, de regula, nu vrei sa le discuti cu prietenii sau rudele. Spre exemplu, daca, in timpul casatoriei, nu te-ai fi gandit sub nicio forma sa impartasesti cu prietenii sau cu familia la cat se ridica cu exactitate veniturile tale, din ce surse le incasezi, este posibil ca, in fata instantei, sa fii nevoit sa o faci.Ba chiar este posibil sa auzi si alte surse, pe care nici nu le-ai fi banuit, expuse de fostul partener. Si aceasta poate sa fie doar una dintre dezvaluirile cele mai putin generatoare de prejudicii de imagine. In plus, instantele sunt oricum foarte aglomerate si prezenta mai multor oameni in sala poate insemna galagie, agitatie si un factor suplimentar de stres, ceea ce poate impiedica inclusiv judecatorul sa se concentreze sau sa auda depozitiile martorilor.Avocatul si cel mult un prieten foarte apropiat, pot asigura tot suportul de care ai nevoie sa iti infrunti fostul/fosta.Instanta este cea care stabileste care este interesul superior concret al copilului, dupa ce audiaza toate partile. Prin urmare, fii pregatit sa arati cum vezi tu lucrurile, ca parinte, dar nu il exclude din discutie pe fostul partener.Daca a rezultat un minor din relatia respectiva, este importat ca fiecare dintre parteneri sa constientizeze ca separarea se produce doar intre soti si doar cu privire la relatia de casatorie.Parintii trebuie sa colaboreze permanent pentru cresterea si educarea minorului, cel putin pana la implinirea de catre acesta a varstei de 18 ani. Nu folosi niciodata copilul/ii drept o arma impotriva fostului partener, chiar daca ajungi sa constientizezi ca prin copii l-ai putea afecta cel mai tare si astfel te-ai putea razbuna.Trebuie sa stii ca instantele au multe dosare de judecat in fiecare zi si, atunci, judecatorii au putin timp la dispozitie. Prin urmare, fii pregatit/a sa rezumi pe cat de mult poti povestea, trecand in revista doar acele chestiuni esentiale pentru sustinerea cauzei si raspunzand punctual la ceea ce esti intrebat/a, atunci cand esti intrebat/a. Daca judecatorul nu vrea sa auda o anumita poveste, nu inseamna ca e partinitor ci, cel mai probabil, ca acea poveste nu are relevanta pentru solutionarea cauzei, indiferent de impactul perceput de tine.Regulile elementare de conduita arata ca, in timpul unei intalniri sau al unei conversatii, sa fii atent la ceea ce au si ceilalti de spus, lasand deoparte telefonul sau alte mijloace care iti pot distrage atentia.Cu atat mai mult intr-o sala de judecata trebuie sa fii atent la ceea ce au ceilalti de declarat si sa te tii departe de telefon sau de discutii sterile cu alte persoane aflate in sala de judecata. De multe ori, atentia la desfasurarea procesului sau chiar la desfasurarea altor litigii straine ce se desfasoara inaintea ta te pot ajuta sa ai o "prestatie" mai buna cand iti vine randul sa fii interogat de instanta.Este o regula valabila tot timpul - chiar daca nu te mai poti impaca cu defectele fostului/fostei, asta nu inseamna sa iti manifesti lipsa de respect si inca intr-un mod vadit.Ati petrecut timp impreuna, ati impartit bunele si relele, atatea cate au fost, aveti un copil/i de crescut in continuare. Este important sa te respecti pe tine, pana la urma, si sa constientizezi ca instantele nu pot repara relatii, ci pot doar sa consfinteasca juridic un cadru de separare.Revine fostilor soti obligatia de a actiona cu maturitate in scopul evitarii conflictelor pe viitor, lucru benefic atat pentru ei, cat si pentru minori si alte rude apropiate.