Canabis de 2,5 metri descoperit in Mehedinti. Cel mai mic dintre suspecti are 15 ani

In timpul perchezitiilor, a fost identificata o cultura outdoor de canabis, constituita din plante aflate in diferite stadii de dezvoltare, cu o inaltime de aproximativ 2,5 metri, muguri de canabis proaspat culesi, aflati in diferite stadii de uscare, 12 telefoane mobile, precum si diferite echipamente necesare cultivarii, transmite DIICOT Plantatia de canabis a fost cultivata in luna mai 2019, membrii gruparii ocupandu-se de ingrijirea si recoltarea acesteia.Cei sapte suspecti au varste cuprinse intre 15 si 45 ani. Acestia sunt acuzat de constituirea unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si detinere de droguri de risc in vederea consumului propriu.A.G.