Inca o tara din Europa legalizeaza canabisul in scop terapeutic

Un amendament la legea nationala asupra drogurilor si substantelor psihotrope autorizeaza acum importarea de seminte si de plante de canabis destinate cultivarii in scopuri terapeutice, informeaza AFP.Legea ofera un cadru pentru eliberarea de permise pentru cultivarea de canabis in scop medical, permise ce vor fi acordate doar pentru trei societati in primii 15 ani, pentru a nu permite ca acesta sa ajunga pe piata neagra.Utilizarea de canabis in scop medical va fi prescrisa persoanelor care sufera de dureri cronice din cauza unor boli precum cancer, SIDA, reumatism sau glaucom.Potrivit estimarilor oficiale, productia anuala de canabis medical s-ar putea ridica la 180 de milioane de euro, de care va beneficia majoritar statul."Speram ca procesul va fi lansat imediat pentru sute de pacienti in cautarea unei alternative, a unei cai non-chimice prin care sa-si gestioneze problemele de sanatate", a subliniat vineri Partidul Verzilor din Cipru intr-un comunicat.Legea mai trebuie sa fie publicata in Jurnalul Oficial.In jur de 30 de tari pe plan global, dintre care 20 din cadrul UE, autorizeaza in prezent canabisul in scop terapeutic. In noiembrie, Grecia a eliberat primele permise pentru cultivarea de canabis in scop medical.