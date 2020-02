Luptand pentru supravietuirea sa politica, Netanyahu anunta ca vrea sa legalizeze canabisul in Israel

Ziare.

"O comisie de profesionisti va studia posibilitatea importarii modelului canadian pentru a legaliza piata de canabis in Israel", a declarat Netanyahu pe pagina sa de Facebook Sub impusul prim-ministrului Justin Trudeau, Canada a devenit in octombrie 2018 prima tara din G7 care legalizeaza consumul de canabis in scop recreativ.Varsta minima pentru procurarea de canabis a fost fixata la 18 ani, cu exceptia provinciei Quebec, unde este de 21 de ani. Legalizarea a dus la probleme de aprovizionare in magazine, care trebuie sa obtina un permis de la autoritati Legea canadiana autorizeaza si productia personala, dar limitata, a canabisului in scop recreativ.La randul sau, Israelul a dat deja unda verde pentru exportul de canabis medical, dar productia, vanzarea, achizitionarea si utilizarea in scop recreativ raman infractiuni Potrivit Autoritatii de lupta impotriva drogurilor, 27% dintre israelieni fumeaza cel putin o data pe an canabis, dar acest procentaj a crescut la 41% in randul celor de 18-25 de ani.Legislatia privind consumul a fost relaxata chiar inainte de alegerile din aprilie 2019, israelienii surprinsi ca fumeaza canabis nemairiscand primele doua dati decat o amenda , care nu va fi mentionata in cazierul judiciar.Benjamin Netanyahu a precizat ca doreste prin proiectul sau sa decongestioneze tribunalele, respectiv stergerea "infractiunii" din cazierul judiciar pentru "zeci de mii de israelieni condamnati pentru utilizare personala sau posesie de canabis, ceea ce provoaca suferinte inutile".Oren Leibowitz, in fruntea Ale Yarok, un partid care are printre principalele obiective legalizarea canabisului, va face parte din aceasta comisie care va fi condusa de ministrul justitiei, Amir Ohana, a precizat Netanyahu.Formatiunea Ale Yarok nu va prezenta candidati in alegerile de pe 2 martie, care se anunta foarte stranse, dar numara totusi mii de sustinatori in Israel.