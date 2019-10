Plante de canabis de 4 metri au fost gasite pe malul unui rau din Bistrita-Nasaud

Ziare.

com

Miercuri, procurorii DIICOT impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Bistrita-Nasaud si BCCO Cluj au efectuat perchezitii domiciliare la locuintele a patru persoane, intre 30 si 58 de ani, din judetele Cluj si Bistrita-Nasaud, suspectate de savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc."In fapt s-a retinut ca, in cursul anului 2019, inculpatul M.M.S. a infiintat, pe malul estic al raului Ilisua din judetul Bistrita-Nasaud, doua culturi de plante de canabis, ajunse la maturitate cu inaltimi de 1,50 - 4 metri, in vederea obtinerii din acestea, dupa recoltare si prelucrare, a drogului de risc canabis, care ulterior urma sa fie comercializat.In urma cercetarilor efectuate in cauza s-a retinut faptul ca, la data de 30.09.2019, inculpatul M.M.S. impreuna cu inculpatul S.D.R. au procedat la recoltarea partiala a culturii de canabis, pe care au transportat-o la locuintele acestora", se arata intr-un comunicat al DIICOT.La locuintele celor doi inculpati procurorii au gasit 181 de plante de canabis in diferite stadii de crestere, constituite in cinci culturi outdoor, reprezentand aproximativ 84 de kilograme de masa verde.Totodata, au fost ridicate aproximativ 40 de kilograme de masa vegetala semiuscata, 1,15 kilograme de masa vegetala uscata si aproximativ cinci kilograme de macerat de canabis.In plus, au fost identificate un laborator indoor pentru cresterea plantelor de canabis, o instalatie pentru distilarea maceratului de canabis si obtinerea de ulei de canabis, manuale de utilizare a instalatiilor, un uscator pentru plate de canabis, cutii de fertilizatori, rasadnita, aparat de vidat si lipit, folii, grindere, telefoane mobile, inscrisuri cu valoare probatorie, precum si suma de 15.000 de lei.In cauza s-a stabilit ca la savarsirea faptelor a participat si inculpatul G.I.S. impreuna cu inculpatul M.R.M.Joi, cei patru inculpati urmeaza sa fie prezentati Tribunalului Bistrita-Nasaud cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.