Un magazin din Oradea vindea produse din cannabis

"Joi, 12 martie a.c., incepand cu ora 17:00, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Oradea - Serviciul Antridrog si procurorii D.I.I.C.O.T. - S.T. Oradea au efectuat o perchezitie domiciliara si intr-un imobil din municipiul Oradea in care isi avea sediul o societate comerciala, care, prin intermediul unui magazin ce functiona la aceeasi adresa si al unui site, comercializa produse din cannabis", a transmis, vineri, Politia Romana.Sursa citata a precizat ca produsele erau promovate in mediul online ca avand o concentratie redusa de Tetrahidrocanabinol (THC), existand suspiciunea ca nivelul concentratiei produselor depaseste limita admisa de reglementarile in vigoare, iar scopul punerii in circulatie era altul decat cel permis de legislatia incidenta.In urma perchezitiei, au fost descoperite mai multe produse reprezentand materie vegetala sub forma de inflorescente, respectiv 24 de cutii cu o masa de 3,5 grame fiecare, 12 cutii cu o masa de 5 grame fiecare, 4 cutii cu o masa de 10 grame fiecare si 11 plicuri cu o masa de 80 de grame fiecare, precum si mai multe mai multe mostre din produse ce contin, potrivit etichetarii, CBD si THC (ulei, crema, capsule).Produsele ridicate in vederea cercetarilor vor fi expertizate cu privire la continutul si concentratia acestora.