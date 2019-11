Un pas inainte pentru legalizarea canabisului in scopuri medicinale - a trecut de Senat

Ziare.

com

Nota de adoptare tacita pentru acest act normativ, pentru care termenul de dezbatere si vot in prima Camera sesizata s-a implinit pe 30 octombrie, a fost citita, in plen, de presedintele Senatului, Teodor Melescanu.Actul normativ reglementeaza "regimul juridic privind cultivarea, producerea, fabricarea, depozitarea, comertul, distributia, transportul, detinerea, oferirea, transmiterea, intermedierea, achizitionarea, utilizarea si tranzitul pe teritoriul national, in scop medical, ale plantelor de canabis si ale substantelor preparate pe baza acestor plante".Prin propunerea legislativa, initiata de 87 de parlamentari preponderent PSD, este infiintata Agentia nationala privind utilizarea plantelor de canabis in scop medical, in subordinea Ministerului Sanatatii, care sa autorizeze cresterea si vanzarea canabisului si a medicamentelor din aceasta planta in farmacii si conditiile de prescriere medicala.Potrivit proiectului, Ministerul Sanatatii, prin Agentia Nationala privind Canabisul, achizitioneaza toata productia interna de plante de canabis, substante si preparate ce contin canabis si asigura distribuirea acestora catre persoanele juridice autorizate."Prescriptia medicala pentru plantele de canabis, substantele si preparatele ce contin canabis poate fi emisa, pentru tratamentul in ambulatoriu, de medicii specialisti sau, dupa caz, medici veterinari, in scop medical, oricarui pacient in legatura cu care medicul specialist considera necesar preparatul respectiv ca tratament", stipuleaza proiectul de lege.Ministerul Agriculturii ar urma sa stabileasca, prin ordin, conditiile de cultivare a plantei de canabis si criteriile privind calitatea culturilor."Activitatile de producere, fabricare, depozitare, comert, intermediere, detinere si distribuire, in vederea utilizarii in domeniul medical, a plantelor de canabis, substantelor si preparatelor ce contin canabis sunt interzise fara autorizatia eliberata de Ministerul Sanatatii", se mai arata in initiativa legislativa.Propunerea legislativa va fi dezbatuta de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz.Afla si ce tara va deveni principalul producator de canabis medicinal din lume