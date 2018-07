Scandalul banilor pentru summit-ul UE de la Sibiu: Acuzatii de sabotaj si un prefect socat

Siegfried Muresan: Guvernul Dancila saboteaza summit-ul

Ea a mentionat ca a fost "socata" cand a vazut lista de solicitari catre Guvern, in conditiile in care aceste investitii ar fi trebuit sa fie deja facute de Primarie si Consiliul Judetean si a precizat ca ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, va veni la Sibiu cu o echipa de specialisti pentru a analiza necesitatile de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta."Am primit si eu si am semnat proiecte de hotarare de guvern acum, pe ultima suta de metri, in iunie, iulie, si de la Consiliul Judetean si din partea cealalta, le-am semnat si le-am dat drumul. Ca nu avem aia, nu avem ailalta, nu avem aeroportul bine utilat si mobilat, nu avem spitalul, nu avem nimic.Am ramas socata. Sunt niste lucruri si niste investitii care, din punctul meu de vedere, trebuiau prinse in bugetele investitiilor celor doua autoritati. Chestiunile acestea nu cred ca s-au stiut acum. S-au stiut inainte sa ajung eu prefect si trebuiau atunci discutate niste lucruri de detalii", a spus prefectul sibian joi, intr-o conferinta de presa.Aceasta a precizat ca nu stie daca Guvernul va aloca peste 25 de milioane de lei, suma ceruta de autoritatile sibiene pentru investitii la Aeroportul International si la Spitalul Clinic Judetean."Am fost mirata, pentru ca sunt anumite categorii de investitii pe care autoritatile locale sunt obligate sa le asigure ele. (...) Doamna ministru al Sanatatii va veni personal cu o echipa de specialitate sa evalueze situatia, pentru ca nu orice ne cere cineva putem sau avem disponibilitatea financiara sa si oferim.Achizitia acestor elemente, chiar si in eventualitatea ca ar veni toate milioanele astea de lei, ar fi putin probabil sa se finalizeze, poate eventual dupa trecerea summit-ului. Asa si eu pot sa cer orice, si Luna de pe cer, sa imi fie aduse maine aici (...) Evaluarile sa le faca specialistii in domeniu si atunci se va lua decizia clara", a mai spus prefectul Muntean.CJ Sibiu a solicitat Guvernului Romaniei sa finanteze Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, cu suma de 13.744.270 lei si Aeroportul International Sibiu cu suma de 12.093.464 lei, pentru ca acestea sa fie pregatite pentru Summitul din 2019, a precizat Camelia Proca, consilier al presedintelui CJ Sibiu.Executivul a adoptat, in sedinta de marti, alocarea a 10 milioane de lei din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru realizarea unui sistem de supraveghere video in vederea Summit-ului UE de la Sibiu. Primarul Sibiului, Astrid Fodor, a declarat marti ca suma aprobata de Guvern pentru sistemul de supraveghere video a Summit-ului din 2019 este prea mica, reprezentand doar 60% din necesar.De cealalta parte, europarlamentarul Siegfried Muresan afirma ca prin alocarea acestei sume Guvernul Dancila saboteaza Summit-ul UE de la Sibiu."Consiliul European a hotarat ca Summit-ul Uniunii Europene (UE) din 9 mai 2019 sa aiba loc la Sibiu, la propunerea presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Este o oportunitate extraordinara pentru Romania si pentru Sibiu de a se afirma pe plan international, cu atat mai mult cu cat va avea loc in timpul Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene, programata pentru primul semestru al anului viitor.Aceasta oportunitate este, insa, pusa in pericol de Guvernul condus de prim-ministrul Viorica Dancila. Primarul Sibiului, Astrid Fodor, a transmis marti ca Guvernul Romaniei a alocat doar 9 milioane din cele 15 milioane de lei necesare pentru amenajarea sistemului de supraveghere video in timpul summit-ului", a transmis Muresan prin intermediul unui comunicat de presa.El precizeaza ca la reuniune vor participa toti liderii UE, cei 27 de sefi de stat si de guvern la care se adauga presedintele Comisiei Europene si al Consiliului European, iar, daca "exista si cea mai mica suspiciune ca locul care va gazdui un summit UE nu prezinta cele mai mari garantii de securitate, liderii europeni nu vor veni"."Or, ce face Guvernul Dancila? Taie din fondurile pentru supravegherea video dedicata in special masurilor de securitate. Vorbim de acelasi Guvern care, in primele 5 luni ale anului, a crescut cheltuielile bugetare cu 18 miliarde de lei lucru care a generat un deficit bugetar record, de 4 ori mai mare fata de anul trecut.Acelasi Guvern care, iata, risipeste banii romanilor pe masuri populiste, s-a hotarat acum sa economiseasca sabotand buna desfasurare a celui mai important eveniment politic gazduit de Romania in ultimii 10 ani", a mai spus europarlamentarul.Siegfried Muresan mai apreciaza ca toate deciziile care vor fi luate in cadrul summit-ului vor ramane legate de numele Romaniei si Sibiului si cere premierului sa aloce de urgenta bugetul necesar evenimentului."O mare oportunitate politica si diplomatica, pe care liderii europeni ne-au facut-o cadou fara ca guvernele lui Liviu Dragnea sa aiba vreun merit, risca sa se transforme intr-un esec din cauza ca actualul Guvern, din rea-credinta sau incompetenta, nu-i acorda importanta necesara.De aceea, cer prim-ministrului Dancila sa aloce de urgenta bugetul necesar unei bune organizari a Summitului UE pentru ca acest eveniment va aduce castiguri pentru Romania infinit mai mari decat toate sarbatorile campenesti pe care PSD si ALDE au risipit miliarde de lei din bani publici in ultimii ani", a conchis Muresan.In 9 mai 2019, Sibiul va fi, pentru o zi, capitala politica a Uniunii Europene, aici urmand sa se reuneasca sefii de state din UE, la primul summit european de dupa Brexit.