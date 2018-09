Sefi de stat, ministri de Externe si presedintele Comisiei Europene vin la Bucuresti, la summit-ul celor Trei Mari

Ziare.

Initiativa celor Trei Mari va reuni, in total, 12 state membre ale Uniunii Europene, aflate intre Marile Baltica, Adriatica si Marea Neagra: Austria, Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia. Polonia, Slovacia, Slovenia si Romania, tara gazda.Alaturi de presedinti si ministri de Externe si sefi de Parlament din regiune, la summit-ul gandit cu o o importanta miza economica vor participa, ca invitati, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, presedintii BERD si BEI, precum si ministrul de Externe din Germania, Heiko Mass. De altfel, Germania si-a manifestat expres interesul pentru acest eveniment de anvergura, potrivit surselor citate.Astfel, presedintii Bulgariei, Rumen Radev, Croatiei, Kolinda Grabar-Kitarovic, Poloniei, Andrzej Duda, Austriei, Alexander van der Bellen, Ungariei, Ader Janos, Sloveniei, Borut Pahor, Slovaciei, Andrej Kiska, Lituaniei, Dalia Grybauskaite se vor afla la Bucuresti, la mijlocul lunii septembrie.La acest summit participa si presedintii parlamentelor Estoniei si Cehiei, respectiv ministrul de Externe din Letonia.Obiectivul major al acestui summit il constituie adoptarea unei liste de proiecte majore de interconectare in domeniile energiei, transportului si digital. Este o lista minutios lucrata, proiectele fiind propuse de fiecare stat participant.In marginea summit-ului va avea loc si primul Forum de Afaceri al Initiativei celor Trei Mari, aceasta actiune fiind un angajament al Declaratiei Summitului Initiativei celor Trei Mari de la Varsovia din 2017.Organizarea acestui summit, a carui initiativa a fost formulata in 2015, in marja Adunarii Generale a ONU de la New York, a fost, de altfel, prilej de disputa intre Presedinte si Guvern.Klaus Iohannis a acuzat Guvernul ca, prin diminuarea bugetului alocat Presedintiei , la rectificarea bugetara, afecteaza organizarea summit-ului.De mentionat este ca Initiativa celor Trei Mari este complementara Formatului Bucuresti (B9), care vizeaza aspectele de securitate din Flancul Estic al Aliantei Nord-Atlantice, in vreme ce I3M priveste dezvoltarea economica din regiunea Europeni Centrale si de Sud-Est.