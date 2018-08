Atentie la tantari! 12 oameni au murit din cauza virusului West Nile

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa al MS transmis joi, cele 12 decese au survenit la pacienti care prezentau comorbiditati.Cinci decese s-au inregistrat in Bucuresti, doua in judetul Olt si cate unul in judetele Iasi, Galati, Covasna, Constanta si Dambovita."Fata de anul trecut, debutul perioadei de imbolnaviri s-a produs cu trei saptamani mai devreme, iar specialistii apreciaza ca ne apropiem de varful epidemic din acest sezon, dar nu este vorba despre o epidemie, asa cum a fost in anii 1996, 2010 si 2016. Vectorii implicati in transmiterea virusului West Nile in tara noastra ii reprezinta mai multe specii de tantari raspanditi atat in mediul urban, cat si in cel rural", se arata in comunicat.Conditiile favorabile de dezvoltare a vectorilor sunt reprezentate de perioada excesiv de ploioasa care a facut dificila distrugerea tantarilor, dar si de deficientele in aplicarea masurilor de control si a masurilor de protectie personala.In judetele in care au fost inregistrate imbolnaviri, pentru a elimina riscul de transmitere prin transfuzii, in centrele de specialitate s-au luat masuri de siguranta, indica MS. Potrivit sursei citate, in conformitate cu Directivele europene in domeniu, EC/33/2004 si EC/17/2006, se amana donarea in cazul persoanelor care au fost identificate cu factori de risc pentru infectia cu West Nile. Persoanele care au facut infectia cu virusul West Nile sunt excluse de la donare timp de 120 de zile.Ministerul Sanatatii recomanda autoritatilor administratiei publice locale sa intensifice masurile de dezinsectie in localitati pentru a preveni raspandirea infectiei cu virus West Nile, iar Directiile de sanatate publica au sarcina de a verifica, pana la sfarsitul sezonului, eficacitatea masurilor aplicate.Infectia cu virus West Nile nu se transmite de la om la om, ci doar prin intepatura de tantar.Specialistii in sanatate publica ai Ministerului Sanatatii recomanda folosirea mijloacelor de protectie fizica a populatiei pentru evitarea expunerii la intepaturile tantarilor, precum protectia mecanica a tegumentelor, folosirea substantelor repelente, plase de protectie la ferestre."Directiile de sanatate publica vor desfasura o campanie de informare a populatiei referitoare la masurile necesare pentru protectia personala impotriva infectarii cu virusul West Nile", precizeaza MS.Citeste si Ministerul Sanatatii: Nu exista riscul unei epidemii cu West Nile. Cazurile din Romania sunt sporadice