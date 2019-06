E vara caniculara in Bucuresti si Primaria face teste pregatitoare pentru combaterea tantarilor UPDATE

UPDATE:

Primaria revine si corecteaza data la care va efectua acest tratament de pregatire, in loc de 13 iunie, 15 iunie, intre orele 04:00 - 07:00.Astfel, aceste actiuni vor incepe in seara zilei de 13 iunie si vor continua in data de 14 iunie, intre orele 20.00 - 24.00, potrivit PMB.Concret, vor fi pulverizate substantele de combatere a tantarilor in parcurile aflate in subordinea Primariei Municipiului Bucuresti: Parcul Herastrau, Parcul Tineretului, Parcul Cismigiu, Parcul Floreasca, Parcul Carol si Parcul Circului.In toate locatiile in care se vor efectua tratamente impotriva tantarilor vor fi amplasate, in locuri vizibile, afise informative despre perioada de desfasurare a actiunilor, precum si informatii despre substantele folosite.Compania Municipala Eco Igienizare Bucuresti ralizeaza astfel, spune PMB, testarea noilor utilaje achizitionate, respectiv autovehicule cu echipamente ULV (Ultra Low Volume) generatoare de ceata, care trebuie calibrate si optimizate pentru efectuarea unor tratamente corecte si eficiente si care sa duca la realizarea unui confort sporit al populatiei in spatiile de relaxare in aer liber ale Municipalitatii.