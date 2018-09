In ultima saptamana, 4 romani au murit de West Nile. Bilantul cazurilor creste ingrijorator

Ziare.

In ultima saptamana au fost confirmate 19 de cazuri noi de meningita/meningo-encefalita cu virus West Nile, dintre care: 5 in Bucuresti, 3 in judetul Iasi, cate doua cazuri in judetele Bacau, Bihor si Dolj si cate un caz in judetele Caras Severin, Prahova, Galati, Vaslui si Suceava.Conform datelor furnizate Ministerului Sanatatii de catre Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, pana in prezent, in sezonul 2018, au fost inregistrate in total 215 cazuri de meningite/meningo-encefalite cauzate de infectia cu virus West Nile.In Bucuresti au fost inregistrate 7 decese, 4 in judetul Iasi, 2 in judetul Constanta, 2 in judetul Dolj, 2 in judetul Olt si cate 1 deces in Alba, Braila, Galati, Covasna, Dambovita, Suceava, Teleorman si Prahova.Pentru perioada urmatoare, se asteapta o tendinta de scadere a cazurilor de imbolnavire cu virusul West Nile.Cu toate acestea, specialistii in sanatate publica ai Ministerului Sanatatii recomanda populatiei sa ia in continuare masurile necesare pentru evitarea infectarii cu virusul West Nile.Printre acestea, reamintim mjloacele de protectie fizica a populatiei pentru evitarea expunerii la intepaturile tantarilor, precum protectia mecanica a tegumentelor, folosirea substantelor repelente, plase de protectie la ferestre.