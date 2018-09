Inca 4 oameni au murit de West Nile, virusul transmis de tantari. Numarul deceselor a ajuns la 21

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de Ministerul Sanatatii, in sezonul 2018, din 2 mai pana in 13 septembrie, au fost inregistrate 196 cazuri de meningite/meningo-encefalite cauzate de infectia cu virus West Nile si 21 decese la pacienti care prezentau co-morbiditati."Un numar de 7 decese s-au inregistrat in Bucuresti, 4 in judetul Iasi, 2 in judetul Olt si cate unul in judetele Galati, Covasna, Constanta, Dambovita, Dolj, Suceava si Teleorman", precizeaza MS.Specialistii spun ca in perioada urmatoare va scadea numarul de cazuri de imbolnavire cu virusul West Nile , intrucat vor scadea si temperaturile."Vectorii implicati in transmiterea virusului West Nile in tara noastra ii reprezinta mai multe specii de tantari raspanditi atat in mediul urban, cat si in cel rural.Ministerul Sanatatii reaminteste autoritatilor administratiei publice locale sa intensifice masurile de dezinsectie in localitati pentru a preveni raspandirea infectiei cu virus West Nile ", mai arata sursa citata.De asemenea, specialistii recomanda, pentru a evita expunerea la intepaturile de tantari, urmatoarele:- protectia mecanica a tegumentelor,- folosirea substantelor repelente,- plase de protectie la ferestre."Directiile de sanatate publica vor desfasura o campanie de informare a populatiei referitoare la masurile necesare pentru protectia personala impotriva infectarii cu virusul West Nile.Specialistii mentioneaza ca infectia cu virus West Nile nu se transmite de la om la om, ci doar prin intepatura de tantar", mai transmite ministerul.A.D.