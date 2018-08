Inca o femeie a murit din cauza virusului West Nile

Ziare.

Potrivit purtatorului de cuvant al DSP Dolj, dr. Stefan Popescu, femeia, care era internata la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Craiova, a decedat pe 29 august la cinci zile de la internare, iar rezultatul testului care a fost primit vineri de la Bucuresti a confirmat ca aceasta, pe langa unele afectiuni mai vechi, a fost infectata si cu West Nile."Fusese diagnosticata cu meningoencefalita cu lichid clar, pe fondul unor boli preexistente de tipul afectiunilor renale si neurologice si azi a venit confirmarea de la Bucuresti ca a fost infectata cu virusul West Nile", a declarat purtatorul de cuvant al DSP Dolj.Potrivit purtatorului de cuvant al DSP Dolj, numarul cazurilor de infectii cu West Nile din judet, in aceasta vara, a ajuns la 22, dintre care un deces, iar medicii asteapta rezultatele pentru alte cinci cazuri. "La toate cazurile de meningoencefalita care ajuns la spital sunt recoltate probe si trimise la Bucuresti pentru analiza, iar pana acum au fost trimise 35 de probe, dintre 22 au fost confirmate, 8 infirmate, iar pentru 5 urmeaza ca rezultatul sa ajunga saptamana viitoare", a mai spus dr.Popescu.Potrivit DSP Dolj, infectia cu virusul West Nile este transmisa prin intepatura de tantar si determina la adulti o neuroinfectie care in majoritatea cazurilor este subclinica, dar uneori poate prezenta si manifestari de meningita, meningoencefalita sau encefalita cu lichid clar. Copii sub 15 ani nu sunt afectati.Pentru prevenirea infectiei cu virusul West Nile, Directia de Sanatate Publica Dolj recomanda populatiei: sa evite expunerea la tantari, purtand imbracaminte cu maneci lungi si pantaloni lungi; sa utilizeze substante chimice repelente de tantari; sa impiedice patrunderea tantarilor in casa; sa asigure desecarea baltilor de apa din jurul gospodariilor; sa indeparteze recipientele de apa statuta.In cazul in care o persoana prezinta semne de boala (febra, dureri de cap, astenie, varsaturi, tulburari de memorie, dureri articulare sau musculare) sau alte situatii care survin in 3-7 zile de la o posibila intepare de tantar, aceasta trebuie sa se prezinte de urgenta la medicul de familie sau (cei neasigurati) la cel mai apropiat cabinet medical.Citeste si Avertizare pentru romanii aflati in Grecia: Exista riscul contractarii virusului West Nile