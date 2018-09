Peste 165 de cazuri de infectii cu virusul West Nile. 17 persoane au murit

Ziare.

Institutia precizeaza ca 17 persoane au murit din cauza infectiei cu acest virus, transmis prin intepatura de tantar, si cere autoritatilor locale sa continue masurile de dezinsectie in localitati pentru a preveni raspandirea infectiei.Conform datelor furnizate Ministerului Sanatatii de catre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, din data de 2 mai si pana in 6 septembrie au existat 166 cazuri de meningite si meningo-encefalite cauzate de infectia cu virus West Nile.De asemenea, s-au inregistrat 17 decese - sase in Bucuresti, trei in judetul Iasi, doua in judetul Olt si cate unul in judetele Galati, Covasna, Constanta, Dambovita, Dolj si Teleorman.Ministerul Sanatatii spune ca virusul West Nile se transmite prin mai multe specii de tantari raspanditi atat in mediul urban, cat si in cel rural, iar factorii favorizanti pentru transmiterea virusului sunt perioada ploioasa care a facut dificila distrugerea tantarilor, dar si de deficientele in aplicarea masurilor de control si a masurilor de protectie personala.Potrivit MS, in judetele in care au fost inregistrate imbolnaviri, pentru a elimina riscul de transmitere prin transfuzii s-au luat masuri de siguranta sporita, astfel ca donarea de sange se amana in cazul persoanelor care au fost identificate cu factori de risc pentru infectia cu West Nile. Persoanele care au facut infectia cu virusul West Nile sunt excluse de la donare timp de 120 de zile."Specialistii in sanatate publica ai Ministerului Sanatatii recomanda folosirea mijloacelor de protectie fizica a populatiei pentru evitarea expunerii la intepaturile tantarilor, precum protectia mecanica a tegumentelor, folosirea substantelor repelente, plase de protectie la ferestre. Directiile de sanatate publica vor desfasura o campanie de informare a populatiei referitoare la masurile necesare pentru protectia personala impotriva infectarii cu virusul West Nile", mai arata Ministerul Sanatatii.Infectia cu virus West Nile nu se transmite de la om la om, ci doar prin intepatura de tantar.Circa 80% din persoanele infectate nu au simptome, dar in cazul in care apar febra, durere de cap intensa, dureri musculare, varsaturi si eruptii cutanate se recomanda vizita la medic. In cazurile severe, care afecteaza cel mai frecvent persoanele peste 60 de ani cu afectiuni cronice (cancer, diabet, hipertensiune, boala renala cronica), pot aparea si alte simptome: rigiditate a gatului, sensibilitate crescuta la lumina, convulsii, frisoane, oboseala cronica si slabiciune musculara.