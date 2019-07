Primul caz de West Nile din acest sezon a fost inregistrat la un barbat din Galati

Ziare.

Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in sezonul 2019, in perioada 3 iunie - 18 iulie, a fost inregistrat un caz de infectie cu virusul West Nile, cu debut in saptamana 27.Cazul confirmat a fost inregistrat la grupa de varsta ≥ 80, la un barbat cu domiciliul in judetul Galati.Specialistii recomanda populatiei sa evite expunerea la tantari, purtand imbracaminte cu maneci lungi si pantaloni lungi, sa utilizeze substante chimice repelente impotriva tantarilor si substante insecticide in locuinta si in jurul acesteia, sa impiedice patrunderea tantarilor in casa (plase de protectie la ferestre), sa asigure desecarea baltilor de apa din jurul gospodariei, sa indeparteze recipientele de apa statuta si gunoiul menajer.