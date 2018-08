Sfatului medicului: Ce faci daca te pisca "tigrii platanului"

Ziare.

Daca esti muscat, apare pe piele o mica pata rosie, insotita de mancarime, iar in unele cazuri durere sau bubite. Muscatura tigrului de platan se manifesta mai rau la copii, intrucat senzatia de mancarime poate fi foarte intensa pentru ei, sustine dermatologul Mihaela Leventer."Bucurestiul se confrunta cu aceste insecte micute denumite tigri de platan. Fac parte din familia plosnitelor, au dimensiuni de la 3 la 5 mm. (...) Nu s-au constatat imbolnaviri ale omului in urma intepaturilor tigrilor de platan. Nu e o situatie similara cu cea a capuselor sau tantarilor. (...) La om produc o muscatura care se manifesta printr-o mica pata rosie, insotita de mancarime, iar uneori durere sau bubite. Senzatia de mancarime poate dura cateva zile si poate fi foarte intensa, in special la copii", a declarat pentru Mediafax dr. Leventer.Medicul spune ca senzatia de mancarime poate fi ameliorata daca se aplica o compresa rece sau o mixtura mentolata. De asemenea, acesta precizeaza ca exista si creme speciale sau antiinflamatoare care pot fi aplicate direct pe zona afectata.Totusi, dr. Leventer adauga ca oamenii care au alergii pot avea manifestari mai vizibile, mai intense, iar in astfel de cazuri recomanda administrarea unor tratamente antialergice.