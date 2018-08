Sub amenintarea West Nile, Firea anunta numarul de telefon la care bucurestenii pot suna daca sunt cotropiti de tantari

TelVerde 0800800868

Ziare.

com

"In anul 2018, Municipalitatea a prevazut 12 tratamente de combatere a tantarilor, un numar dublu de tratamente fata de anii precedenti. Avand in vedere solicitarile adresate autoritatilor locale de catre Ministerul Sanatatii cu privire la intensificarea masurilor de dezinsectie in vederea prevenirii raspandirii infectiei cu virusul West Nile, Primaria Municipiului Bucuresti reaminteste ca, in acest moment, se afla in desfasurare cel de al 10-lea tratament de combatere a tantarilor.Acesta a fost demarat in data de 2 august. Astfel, potrivit Programului Unitar de Igienizare, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 5/2018, pentru anul 2018, in anul 2018, in municipiul Bucuresti, au fost prevazute a se efectua, in total, 12 tratamente de dezinsectie - combatere tantari, fata de 6 tratamente/an cate s-au realizat in anii precedenti", se arata intr-un comunicat al Primariei Capitalei.Potrivit legislatiei in vigoare, trebuie efectuat minimum un tratament pe luna in perioada calda. Cetatenii pot sesiza zonele acaparade de tantari apeland numarul"Toate aceste sesizari sunt comunicate de urgenta operatorului care presteaza in prezent acest serviciu, pentru a se interveni punctual in vederea maririi eficientei tratamentului. Subliniem faptul ca Primaria Municipiului Bucuresti se afla in permanenta legatura cu Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti cu privire la riscul aparitiei virusului West - Nille pe raza municipiului Bucuresti", mai spune Primaria Capitalei.