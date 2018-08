Virusul West Nile face prima victima anul acesta in Romania

Ziare.

Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, in sezonul 2018, in perioada 2 mai-8 august s-au inregistrat 23 cazuri de infectie cu virusul West Nile, dintre care 11 cazuri in saptamana 1-8 august.Cinci cazuri au fost inregistrate in judetul Dolj, cate 4 in Olt si Iasi, cate 2 in Braila si Ilfov si cate un caz in Bihor, Bacau, Galati, Vrancea, Teleorman si Bucuresti.Surse din cadrul Ministerului Sanatatii au declarat ca barbatul din Galati care a murit avea si alte afectiuni.Citeste si Cum ne protejam de tantarii care transmit virusul West Nile?