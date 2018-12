10% dintre taxiurile din Bucuresti verificate de politisti au defectiuni tehnice majore

Ziare.

Oamenii legii au retinut sase permise si au dat amenzi in valoare de 32.000 de lei in doua zile de controale care au vizat 158 de taxiuri din Capitala."Totodata, au fost identificati 8 conducatori de autoturisme care nu detineau autorizatie taxi valabila, dispunandu-se masura complementara a suspendarii dreptului de utilizare a autoturismului pentru o perioada de 6 luni, prin retinerea certificatului si placutelor de inmatriculare", mentioneaza Politia.Conform politistilor, marti, a fost depistat un sofer de 31 de ani care facea transport public de persoane in regim de taxi, depasind coloana de vehicule oprite la culoarea rosie a semaforului electric si neavand asupra sa permisul de conducere si certificatul de inmatriculare al autovehiculului. Acesta a fost sanctionat contraventional si s-a dispus retinerea permisului de conducere in vederea suspendarii dreptului de a conduce pe drumurile publice.In aceeasi zi, a fost depistat un taximetrist de 26 de ani care nu a dat bon fiscal la sfarsitul cursei.La data de 5 decembrie, a fost depistat un sofer de 30 de ani care nu detinea autorizatie taxi valabila, fiindu-i suspendat dreptul de utilizare a autoturismului pentru o perioada de 6 luni, prin retinerea certificatului si placutelor de inmatriculare. De asemenea, in urma verificarilor efectuate, s-a constatat ca autovehiculul are expirata inspectia tehnica periodica.Politistii recomanda persoanelor care utilizeaza serviciile de transport in regim taxi sa solicite bonul fiscal la finalul cursei si sa nu incurajeze activitatile ilicite in domeniu.