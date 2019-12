Amenzi de peste 1,8 milioane de lei aplicate taximetristilor in 2019. "Punctele problema" din Capitala

Ziare.

"Punctele problema" din Capitala sunt, in functie de numarul amenzilor aplicate, Centrul Istoric, Gara de Nord, magazinul Unirea, zona Alba Iulia sau statiile de taxi din apropierea marilor spitale si a mall-urilor.Politia Locala sfatuieste clientii sa nu plateasca cursele, daca nu au fost inregistrate pe aparat si sa nu negocieze cu taximetristii."Cele mai frecvente abateri constatate au fost refuzul cursei, solicitarea de suprapret, neeliberarea bonului fiscal, lipsa afisarii tarifului, cat si interventia asupra aparatelor de taxat prin instalarea ilegala a unor dispozitive electronice artizanale, menite sa majoreze pretul real", a anuntat joi Politia Locala Bucuresti.Sursa citata a precizat ca politistii locali, in functie de gravitatea celor constatate, au mai aplicat si masuri complementare: au fost retinute 68 de autorizatii taxi si retrase alte 109 certificate de pregatire profesionala.Au mai fost intocmite 115 adrese catre alte autoritati de autorizare din judetul Ilfov si, in cazul a 25 de autovehicule, a fost sesizata Brigada Rutiera Bucuresti in vederea retinerii certificatelor si placutelor de inmatriculare. In total, peste 2.800 de soferi de taxi au trecut prin filtrul politistilor din cadrul Politiei Locale Bucuresti."Punctele - problema ale Capitalei in privinta taximetristilor indisciplinati sunt, potrivit numarului de amenzi aplicate, Centrul Istoric, Gara de Nord, magazinul Unirea, zona Alba Iulia sau statiile de taxi din apropierea marilor spitale sau a mall-urilor.Actiunile Politiei Locale Bucuresti vor continua pana la asigurarea unui cadru civilizat al activitatii taxi, astfel incat bucurestenii sa poata beneficia de servicii de calitate", au mai precizat politistii.In aceste zile, Politia Locala Bucuresti a demarat o campanie in vederea combaterii nelegalitatilor din transportul public in regim de taxi, in "punctele problema" fiind distribuite flyere de informare.