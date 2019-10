APIA a gasit hibele din proiectul Rabla pentru taximetre, initiat de Firea la Bucuresti

Ziare.

"Primaria Generala a Municipiului Bucuresti a anuntat, recent, un nou program menit sa contribuie la reducerea poluarii in Capitala, program prin care se va stimula achizitia a 3.000 de noi taximetre, prin acordarea unui eco-voucher de 3.000 euro fiecarui transportator autorizat in regim de taxi din Bucuresti care doreste sa inlocuiasca actualul autovehicul, poluant (Euro1-Euro4), cu unul nou, cu norma de poluare EURO 6, non-diesel, hibride sau electrice.Apreciem initiativa ca fiind extrem de binevenita si oportuna in peisajul auto bucurestean in care regasim un mare numar de autoturisme taxi vechi si foarte vechi (circa 38% conform comunicarii PMB) care, prin numarul mare de kilometri parcursi zilnic, contribuie semnificativ la nivelul de poluare ridicat din Bucuresti si agravarea problemelor de sanatate ale locuitorilor Capitalei.Totusi, chiar daca initiativa este una foarte buna, elementele sale de detaliu ne fac sa remarcam o inconsistenta a acestora in raport cu maximizarea efectelor urmarite", precizeaza APIA intr-un comunicat.Potrivit sursei citate, primaria ar fi trebui sa se asigure ca un anumit numar (procent, de exemplu 30%) din aceste noi autoturisme ce vor fi achizitionate pentru a fi utilizate in regim de taxi sunt electrice (integral sau plug-in) sau hybride.Pe de alta parte, in conditiile in care, pentru a putea fi puse pe piata, autoturismele noi nu pot avea astazi decat motoare care corespund standardelor de poluare Euro 6, reprezentantii APIA considera inutila precizarea din proiect referitoare la aceasta norma de poluare."Se poate insa face precizarea ca acestea sa fie Euro6d sau Euro6d-TEMP EVAP-ISC, fapt ce le va exclude pe cele 6d-TEMP, care nu mai pot fi puse pe piata dupa 1 sept 2019 decat daca sunt incluse in procedura de sfarsit de serie", subliniaza comunicatul.APIA atrage atentia si asupra faptului ca, desi autoturismele noi echipate cu motoare diesel au emisii poluante aproape la acelasi nivel cu cele pe benzina, avand insa emisii de CO2 mai scazute (cu circa 15-20%).Pe de alta parte,(desi si acestea corespund normei de poluare Euro6 pentru care dieselul este totusi neeligibil), arata Asociatia."Si ar mai fi un detaliu de clarificat: cele plug-in sunt eligibile? (nu este precizat). Ca urmare, daca prin acest program s-ar reusi ca un numar cat mai mare de taxiuri noi din parcul companiilor ce activeaza in acest domeniu sa aiba emisii de CO2 cat mai scazute (electrice, hibride, plug-in, diesel) contributia lor la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera (deci eficienta programului) ar fi una importanta prin prisma numarului mare de km parcursi de catre acestea.Sunt exemple de orase in Romania in care autoritatile locale au adoptat deja hotarari curajoase care impun obiective extrem de ambitioase operatorilor din domeniu (Suceava: din februarie 2019, 50% din licentele de taxi care vor fi acordate vor fi pentru autoturisme cu propulsie electrica, Resita: pana in decembrie 2020, 25% dintre taximetre vor fi electrice, iar pana in 2025, 50%), exemple, care ne dorim sa fie urmate si de catre alte orase importante ale Romaniei", se mai arata in comunicat.