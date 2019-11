Aplicatia Clever devine Free Now, parte a platformei europene detinuta de Daimler si BMW

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat de presa remis, aceasta transformare va permite pasagerilor din Romania sa foloseasca o singura aplicatie pentru a gasi cea mai buna solutie de transport, in regim de taxi sau transport alternativ.Aplicatia va fi functionala in Romania, dar si in peste 100 de orase din noua tari europene in care grupul opereaza - Germania, Marea Britanie, Irlanda, Spania, Portugalia, Italia, Polonia, Austria si Suedia.Aplicatia FREE NOW este deja disponibila pentru soferi si va fi in curand disponibila si pentru pasageri.Doritorii o pot descarca din magazinele de aplicatii ale Apple si Google dupa lansarea oficiala."Ulterior, aplicatia Clever va continua sa fie operationala pentru o perioada de timp, dupa care va fi inlocuita complet de noua aplicatie FREE NOW", potrivit sursei citate."Cu FREE NOW, pasagerii romani vor putea sa foloseasca aceeasi aplicatie de e-hailling oriunde in Europa. Numai in 2019, Clever a transportat peste un milion de pasageri in Romania, fiind cea mai descarcata aplicatie din industrie la nivel national", a declarat Andrei Frunza, CEO Clever/ FREE NOW Romania, citat in comunicat.FREE NOW face parte din grupul NOW, rezultat din fuziunea serviciilor de mobilitate urbana ale BMW si Daimler.